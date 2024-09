Maxus eTerront 9, un pick-up électrique plus beau mais hors de prix

Marque du groupe chinois SAIC comme MG, Maxus commercialise chez nous des véhicules utilitaires de tous les genres et notamment le T90 EV, un pick-up électrique dont la qualité de conception ne nous a pas spécialement impressionnés lors de notre premier essai, notamment à cause de sa transmission aux roues arrière sans possibilité d’avoir quatre roues motrices.

Le eTerron 9, second pick-up électrique de Maxus, possède justement ces quatre roues motrices de série. Sa transmission intégrale est formée par le groupe motopropulseur, avec un moteur arrière de 272 chevaux et un bloc à l’avant de 170 chevaux (soit 442 chevaux en puissance cumulée).

Long de 5,5 mètres, il abat le 0 à 100 km/h en 5,8 secondes et possède d’énormes batteries de 102 kWh. Maxus ne précise pas la masse de l’ensemble mais affirme qu’il peut parcourir 430 km sur une seule charge (chiffre WLTP) et qu’il se rechargera de 20 à 80% en 40 minutes jusqu’à 115 kW, ce qui n’a rien de très impressionnant dans l’absolu.

Un prix qui fait mal

Nettement plus beau à regarder que le T90 EV, ce eTerron 9 mise sur une présentation intérieure soignée. Il faudra au moins ça avec un prix de base français de 72 900€, soit 69 900€ en soustrayant le bonus écologique réservé aux véhicules électriques de cette classe. C’est encore 13 000€ de plus que le T90 EV et Maxus espère que le malus écologique français, désormais fixé à 60 000€ pour tous les pick-up thermiques à double cabine en France, jouera en faveur de ces modèles à zéro émissions au prix très élevé.