McLaren en grande difficulté financière

McLaren traverse la tempête, et ne semble pour l'instant pas près d'en sortir. Le constructeur anglais avait déjà confirmé la suppression de 1200 postes, que ce soit du côté de McLaren Automotive, mais aussi en Formule 1. Réduire la voilure est une chose afin de réaliser des économies, mais McLaren approche d'une situation dangereuse de manque de liquidités.

Une grosse préoccupation, notamment pour payer les fournisseurs : McLaren aurait besoin de plus de 300 millions d'euros de cash avant la mi-juillet pour pouvoir poursuivre et tenir jusqu'en 2021. Le constructeur souhaite hypothéquer une partie de sa collection de véhicules anciens et de course, mais aussi certains bâtiments au Royaume-Uni. Problème : un groupe d'investisseurs revendique le fait que McLaren a déjà joué cette carte, en 2017, et qu'il n'est donc pas possible d'hypothéquer à nouveau.

L'affaire est désormais en justice, mais le temps presse : le 17 juillet, McLaren pourrait entrer en situation d'insolvabilité. Les activités de véhicules particuliers et en Formule 1 seraient alors directement menacées.