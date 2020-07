Mercedes annonce le Classe T, cousin du nouveau Kangoo

L'alphabet de Mercedes bientôt complété ! Après les Classe A, B, C, E, S, V et X, il y aura le Classe T. Ce sera le nouveau ludospace de la marque à l'étoile. Le constructeur fera ainsi une meilleure distinction avec la version utilitaire, qui va elle garder le nom Citan. Une stratégie qui est déjà employée avec le duo Classe V et Vito.

Daimler, maison mère de Mercedes, indique que le Classe T sera issu de la coopération avec l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. En clair, pas de changement par rapport au Citan actuel, lancé en 2012 : le modèle sera étroitement dérivé du tout nouveau Kangoo, qui est attendu dans les concessions d'ici début 2021.

L'avantage est que Mercedes a été associé au développement du début, ce qui va lui permettre de mieux intégrer son design. Toutefois, la marque se contentera de revoir la face avant, le reste étant commun avec le Kangoo. Les deux véhicules seront logiquement fabriqués ensemble, en France.

Mercedes va pouvoir mettre en avant un Classe T bien plus moderne et plus chic, puisque le Kangoo va pour sa part subir une très grosse mise à jour en matière de présentation et de technologie. La marque allemande confirme qu'une version 100 % électrique sera au programme, peut-être nommée EQT. Mais il faudra être patient, puisque le constructeur annonce une commercialisation au cours du premier semestre… 2022.