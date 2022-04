Mercedes-Benz : le bénéfice progresse malgré des ventes en baisse

Moins de volume, mais plus de rentabilité. La stratégie de Mercedes-Benz mise en place sur le premier trimestre 2022 s’est avérée payante. Avec des voitures plus chères et plus rentables, le constructeur allemand affiche en 2022 une hausse de 3 % de son bénéfice d’exploitation par rapport à l’année 2021. De janvier à mars dernier, il atteint ainsi 5,2 milliards €, contre 4,7 milliards en 2021. Ce résultat positif, intègre aussi des ventes d’actifs et de charges de 709 millions liés à l’arrêt de la production et de l’exportation des véhicules en Russie.

Paradoxalement, Mercedes-Benz a vu ses ventes baisser de 10 % au premier trimestre 2022 par rapport à la même période en 2021.

Toujours préoccupé par les effets de la situation en Ukraine et de la pénurie qui touche les semi-conducteurs, liée à la pandémie de Covid-19, sur ses activités, le constructeur allemand compte « compenser ces risques » en misant sur la rentabilité de ses véhicules très haut de gamme. Au premier trimestre déjà, la catégorie de luxe qui comprend notamment la Classe S et la marque AMG, atteint 16 % du volume total après une hausse de 5 % des ventes. Une activité qui a dégagé un bénéfice d’exploitation de 4,3 milliards €, en hausse de 13 %.

Mercedes-Benz, une autre façon de vivre la crise.