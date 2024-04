Mercedes et les vélos-cargos Onomotion réalisent le concept van Sustaineer : la solution idéale du dernier kilomètre ?

Vingt-trois mille cent douze conteneurs, c’est ce que peuvent transporter les bateaux-cargos (ou porte-conteneurs) par voyage. Chacun d’entre eux nécessite un camion pour être affrété dans d’énormes entrepôts. Ensuite, il sera possible de vous livrer votre coque achetée sur Aliexpress chez vous, dans votre boîte aux lettres. Mais ce sera de la manière la plus écologique possible. Ne pouvant changer la chaîne dans sa totalité, Mercedes et Onomotion ont décidé d’œuvrer pour le dernier kilomètre. Et cela, de la manière la plus optimisée possible.

Le Mercedes e-Sprinter modifié qui purifie l’air

L’e-Sprinter n’est pas l’utilitaire électrique le plus sexy. Mais cette version embarque des modifications bienvenues.

En plus d’un aménagement pensé pour accueillir le vélo-cargo et ses colis, le van embarque de quoi recharger le cycle, des panneaux solaires pour gratter quelques Wh, un bras de levage pour éviter tout effort et deux conteneurs conçus pour le cargo.

Mercedes met en avant une flopée de caméras assurant la sécurité de la cargaison. Le rétroviseur caméra permet de compenser l’absence de vision à l’arrière, comme souvent dans les utilitaires. Les rétroviseurs caméras sont évidemment de la partie et offrent une vision plus large intégrant les habituels angles morts sur les rétroviseurs à miroir.

Mais la fonction la plus mercatique (et écologique) est le double système de filtrage de l’air. Accrochez-vous bien, car le Sustaineer aspire les particules fines à l’avant via un filtre intégré à la calandre. Mais il intègre un second système de filtrage, à l’arrière du véhicule, au niveau des soubassements, pour récupérer les particules émises par les pneus et les freins du véhicule. Ces systèmes captent les particules d’une taille supérieure ou égale à 10 micromètres.

Ce n’est pas fini ! Par souci d’économiser quelques watts, Mercedes a intégré des sièges chauffants (classiques), le volant chauffant (une superbe invention, mais classique) et une ceinture de sécurité chauffante. La réflexion est rationnelle : un tel volume est difficile à chauffer. D’autant que les charges et décharge du vélo-cargo génèrent des déperditions immédiates et importantes en ouvrant et fermant les portes. En chauffant le conducteur directement, Mercedes s’affranchit de devoir maintenir un habitacle à 20 °C en misant sur le ressenti.

Le vélo-cargo Ono d’Onomotion

Le vélo-cargo Onomotion est différent des cargos habituels. La batterie d’une capacité de 1 400 Wh assure 25 km lorsque le conteneur est chargé de colis au maximum. Il offre un bouton boost pour aider au démarrage et jusqu’à 6 km/h (c’est la loi).

Côté sécurité, le cargo offre une protection en aluminium ainsi qu’une cabine de conduite, avec parebrise et rétroviseurs.

Les charges et décharges du conteneur se font de façon totalement assistée via le bras de levage et les roulettes.

S’il n’est pas encore vendu en l’état, le Sustaineer a déjà parcouru 36 500 km de test et Mercedes s’est donné 2039 pour rendre sa flotte de véhicules neutre en carbone.