Mercedes : le quatre cylindres fait son chemin sur les Classe C AMG

A quoi joue Mercedes avec sa Classe C ? L'auto sera renouvelée au travers d'une cinquième génération d'ici 2022, mais déjà, certains prototypes font leur apparition. Et les photographes présents sur place ont noté quelque chose de curieux : une partition musicale particulière pour un modèle qui semblait bien être une variante AMG.

Nous avions évoqué le sujet en fin d'année dernière, le quatre cylindres AMG ne sera plus l'apanage des gammes A/B. Il pourrait franchir un échelon et s'introduire sous le capot d'une Classe C AMG, ce qui serait une vraie nouveauté. En effet, depuis la 190E, Mercedes n'a plus fait appel qu'à des six ou huit cylindres pour ses berlines les plus puissantes, avec, en point d'orgue, la C63 AMG actuelle.

Lors du renouvellement, une inédite C53 AMG viendrait remplacer l'actuelle C43 AMG. Sauf que le six cylindres passerait à la trappe au profit d'un quatre cylindres dérivé de celui que l'on trouve aujourd'hui sur les A45 S AMG.

Contrairement à la compacte, la C53 AMG devrait rester sous les 400 ch pour maintenir un écart suffisant avec la "grosse" C63 AMG, dont la motorisation reste, là aussi, incertaine sur la prochaine mouture.