Mercedes : nouveau logo ? Pas vraiment...

Volkswagen et Audi avaient déjà dévoilé de curieux logos sur leurs comptes de réseaux sociaux. Ceux qui avaient vu ces images en coup de vent, sans lire par la suite les descriptions, auraient pu prendre peur et penser que l'image des deux Allemands allait (encore, pour Volkswagen qui a récemment modifié son logo) changer ! Mais non : c'est une stratégie de communication originale pendant le confinement pour garder les "distances sociales".

La concurrence n'avait pas encore réagi : BMW et Mercedes n'avaient pas tout de suite dégainé leur "logo" de confinement. C'est désormais chose faite pour Mercedes qui présente un logo moins choquant que ceux de Volkswagen et Audi, mais qui met, lui aussi, l'accent sur la fameuse "distance".

L'étoile a été réduite à sa plus simple expression pour ne plus être en contact avec son cercle. Une manière, là encore, originale de dire : gardez vos distances. En particuliers pour les personnes qui sont en contact avec d'autres personnes dans le cadre de leur travail.