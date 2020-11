Mercedes pourrait collaborer avec Geely sur les moteurs essence, et les produire en Chine

Il y a récemment eu réorganisation chez le groupe Geely : Volvo ne développera plus aucun moteur thermique et se concentrera sur les groupes électriques. Tout ce qui brûle du carburant sera désormais conçu et assemblé en Chine, et Geely ne sera pas seul dans le développement de ces nouveaux moteurs.

Le groupe chinois va en effet collaborer avec Mercedes pour la production des petits moteurs essence. Ce qui aura des conséquences importantes puisque Mercedes devrait exporter la plus grosse partie de sa production de moteurs quatre cylindres en Chine.

Un porte-parole de Geely, qui possède 10 % du capital de Daimler, a confirmé que des discussions étaient en cours pour que Mercedes et Geely pour développer des moteurs essence pour les véhicules hybrides.

En revanche, une source chez Renault a profité de l'occasion pour confirmer que cela ne remettait pas en cause les accords qui lient l'Alliance Renault-Nissan avec Mercedes depuis une dizaine d'années, notamment pour les moteurs thermiques.

Petit à petit, Mercedes se dirige vers une production allemande en grande partie dirigée vers le véhicule électrifié. La collaboration avec Geely et la production en Chine permettrait d'économiser au moins 100 millions d'euros, mais certainement bien plus dans la réalité.