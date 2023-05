Mercedes va tuer sa CLS

Personne n’a oublié la première Mercedes CLS. Lancée en 2004 et basée sur la Classe E de l’époque, elle affichait un profil sculptural et sacrifiait un peu de la praticité des berlines sur l’autel de la pure élégance. Grâce à ses lignes spectaculaires, cette première CLS a vite conquis la clientèle. Au point d’inspirer les autres marques, qui ont elles aussi lancé des projets de berlines dessinées à la façon de coupés à quatre portes après elle. Renouvelée dans deux autres générations de modèles, moins marquantes que la toute première mouture, cette CLS s’est également déclinée en entrée de gamme sur la CLA avant de gagner une jolie version « break de chasse » également copiée par la concurrence.

Mais alors que Mercedes revoit ses plans et se prépare à simplifier sa gamme en arrêtant de nombreux modèles, on apprend que la CLS fait partie des véhicules supprimés. Lancée en 2018, la CLS de troisième génération actuelle disparaîtra après le mois d’août 2023 et ne sera pas remplacée.

Un coupé quatre portes peut en cacher un autre…

L’arrêt de cette CLS ne signifie pas pour autant la fin des « coupés quatre portes » chez Mercedes. Rappelons en effet que la marque à l’étoile offre toujours l’AMG GT Coupé 4 portes à son catalogue, une berline évoquant la silhouette d’une grosse sportive concurrençant la Porsche Panamera. Cette dernière restera en vente quelques années de plus avant de laisser la place aux berlines 100% électriques.

