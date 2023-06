Mercedes veut intégrer ChatGPT à sa commande vocale "Hey Mercedes"

On n'en finit plus de parler de ChatGPT, ce logiciel open source développé par Open AI, et qui est une IA (intelligence artificielle) qui permet de générer du texte, mais aussi de converser, de calculer, de traduire, de générer du code de programmation, d'organiser des contenus et des tableaux etc. Elle est également dotée de capacités d'apprentissage, ce qui fait qu'elle s'améliore avec le temps.

Ces capacités, elles intéressent beaucoup de monde, et les constructeurs automobiles ne sont pas en reste.

Le premier à communiquer sur son intérêt pour ChatGPT est l'allemand Mercedes. En effet, la firme de Stuttgart annonce aujourd’hui qu'elle lance un grand test en vue d'intégrer cette IA dans son système multimédia désormais bien connu MBUX (pour Mercedes Benz User Xperience).

Concrètement, depuis le 16 juin, 900 000 propriétaires américains de Mercedes qui disposent du MBUX peuvent choisir d'intégrer le programme "bêta MBUX". C'est évidemment optionnel, et cela se fait très simplement, en passant par l'application du constructeur Mercedes Me, ou bien encore en utilisant la commande vocale de son auto, et en lui disant "Hey Mercedes, I want to join the beta program".

Le but est d'améliorer la compréhension du langage naturel et de pouvoir converser

Mais quel est donc le but de ce test, et de l'intégration de ChatGPT à MBUX. En effet, la commande vocale du système multimédia du constructeur est déjà parmi les plus évoluées du marché, et utilise déjà une intelligence artificielle pour apprendre les habitudes de son conducteur. De fait, il permet aujourd'hui de demander des informations sur le sport, la météo, mais aussi de poser des questions sur l'environnement de la voiture ou de contrôler sa maison connectée.

Mais manifestement, ChatGPT est encore bien meilleur. Il a pour vocation de "compléter la commande vocale existante via Hey Mercedes". La firme allemande avoue que si la plupart des assistants vocaux sont limités à des tâches et à des réponses prédéfinies, ChatGPT, lui, "s'appuie sur un vaste modèle linguistique pour améliorer considérablement la compréhension du langage naturel et élargir les sujets auxquels il peut répondre."

Et de poursuivre en affirmant que "Les utilisateurs feront l'expérience d'un assistant vocal qui non seulement accepte les commandes vocales naturelles (mais a priori, MBUX savait déjà faire, N.D.L.R), mais qui peut également mener des conversations. Bientôt, les participants qui demanderont à l'assistant vocal des détails sur leur destination, de leur suggérer une nouvelle recette pour le dîner ou de répondre à une question complexe, recevront une réponse plus complète - tout en gardant les mains sur le volant et les yeux sur la route."

Converser avec sa voiture, plutôt qu'avec ses passagers (quand il y en a bien sûr...), quelle drôle d'idée. Quoique, cela peut être plus intéressant avec une IA, qu'avec la belle-doche...

Un test de 3 mois avant généralisation ?

Ce programme de test devrait durer 3 mois, le temps pour les développeurs de Mercedes-Benz d'obtenir des informations utiles sur des demandes spécifiques. Et les bêta-testeurs contribueront à "améliorer l'assistant vocal intuitif et définir la stratégie de déploiement de grands modèles linguistiques sur un plus grand nombre de marchés et dans d'autres langues". Un test pour le marché français sera-t-il décidé ?

Dans tous les cas, le développement des IA semble inéluctable. Que ce soit dans la vie de tous les jours ou au sein de nos automobiles. Et nul doute que d'autres constructeurs prendront le train en marche. Faut-il applaudir des deux mains (rendues libres par la conduite autonome...) ou faut-il en avoir peur ? Les deux camps ont leurs défenseurs. Mercedes, par la voix de son directeur de la technologie, Markus Schâfer, parle en tout cas lui de "redéfinir la relation avec votre Mercedes", la rendant ainsi, presque humaine...