Mercedes Vision EQXX : 1 000 km d'autonomie avec une petite batterie

Annoncé en début d'année, le projet Vision EQXX a de nouveau été évoqué par le patron de Daimler, Ola Källenius, à l'occasion d'une conférence dédiée à la stratégie d'électrification de Mercedes. Il faudra toutefois encore attendre pour découvrir ce concept-car, qui sera dévoilé début 2022.

Le constructeur a tout de même publié un nouveau teaser, qui montre la silhouette de l'engin vu de face. On aperçoit de fines optiques, reliées par un bandeau lumineux, comme c'est déjà le cas sur les EQ de série.

Comme tous les concepts nommés Vision chez Mercedes, l'EQXX sera très avant-gardiste. Le constructeur a confirmé une autonomie de plus de 1 000 km en conditions réelles d'utilisation. Mais Ola Källenius a indiqué que ce ne sera pas une prouesse réalisée avec une énorme batterie, "ce qui serait trop facile". L'EQXX sera doté d'une batterie que l'on trouvera sur un modèle compact de la marque.

À titre d'exemple, la nouvelle berline EQS a une batterie de 107,8 kWh et propose jusqu'à 785 km d'autonomie. Ici, ce sera donc plus de 1 000 km mais avec une batterie plus petite. L'EQXX va jouer la carte de la consommation électrique la plus basse possible. Mercedes vise moins de 10 kWh pour 100 km (l'EQS est à 15,7 au minimum selon la norme mixte WLTP). Pour y arriver, le véhicule sera très aérodynamique. Des ingénieurs de l'écurie de Formule 1 participent au projet.

Mercedes annonce que des avancées de l'EQXX se retrouveront par la suite sur les véhicules de série. La marque prépare trois nouvelles bases pensées uniquement pour l'électrique.