Bon plan : mettre de la publicité sur sa voiture en échange de cadeaux

Voilà un moyen simple et rapide de gagner un peu d'argent avec sa voiture, ou plutôt alléger son budget : la transformer en "voiture-sandwich". C'est un bon plan proposé par la start-up française "It's my car".

C'est simple : votre auto devient un support publicitaire le temps d'une campagne. Des stickers sont apposés sur les portières. Les particuliers s'inscrivent sur le site de la société et choisissent les marques qu'ils veulent représenter. C'est assez varié, puisque "It's my car" a des partenariats avec Norauto, Burger King, Décathlon ou encore Franprix.

C'est ouvert à tous les types de véhicules, y compris les camionnettes ou les camping-cars. Le modèle doit juste être propre et en bon état. Bon point : il n'y a aucune contrainte sur les trajets, les automobilistes roulent comme ils en ont l'habitude. Les stickers sont envoyés directement et se collent simplement. 30 000 personnes sont déjà inscrites.

Mais qu'est-ce qu'on y gagne ? Pas des sommes mirobolantes, c'est sûr. La compensation prend d'ailleurs la forme de cadeaux : bons d'achat, carte carburant, produits de la marque en question… Les valeurs marchandes sont comprises entre 20 et 200 € par campagne. C'est toujours ça de gagné !