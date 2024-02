MG 3 Hybrid+: la citadine hybride musclée qui va faire mal! - En direct du salon de Genève

Si le salon de Genève 2024 n’est pas très riche en nouveautés, les marques qui font le déplacement révèlent des modèles importants. C’est par exemple le cas du Chinois MG, qui lève le voile ce 26 janvier sur la Mg 3 Hybrid+, dont les moteurs thermique et électrique développent quelques 195 ch de puissance cumulée (102 ch pour le bloc thermique 1.5 et 136 ch pour le moteur électrique). Ceci lui permet d’abattre l’exercice du 0 à 100 km/h en 8 secondes tout rond, tandis que 5 secondes suffisent pour une reprise 80-120 km/h. Sous un style assez banal, la MG 3 devrait donc faire preuve d’un certain caractère. En termes de consommation, MG annonce une moyenne de 4,4 l/100 km, soit 100 g de CO2/km.



Longue de 4,12 m, cette citadine boxe dans la même catégorie que les Renault Clio (4,05 m.) ou Peugeot 208 (4,06 m.). Son empattement de 2,57 m. préserve une bonne habitabilité pour la catégorie, tandis que son volume de coffre s’établit à 293 l, valeur comparable à celles de la concurrence.

La gamme de tarifs doit encore être déterminée, mais une indiscrétion fait état d’un premier prix aux alentours de 20 000 €, valeur des plus compétitives si l’on songe que la gamme Clio hybride 145 ch démarre à 23 800 €. Les pré-réservations de la MG 3 Hybrid+ débuteront en mars-avril, et les premières livraisons devraient intervenir en juin.