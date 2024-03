MG à l'honneur au prochain Festival Of Speed de Goodwood

Lorsque l’on regarde la gamme actuelle de MG, il ne fait que peu de doutes quant à la provenance des modèles. Lignes plutôt réussies, mais sans grande originalité, présentation intérieure un brin austère, motorisations hybrides et électriques, et surtout des prix canons malgré la privation du bonus écologique, voilà ce qui caractérise les modèles actuellement au catalogue.

Pourtant, la marque Mg (pour Morris Garage) est née au Royaume-Uni il y a cent ans cette année. Elle est notamment connue pour ses roadsters MGA et MGB, mais a été confrontée à de grandes difficultés financières dans les années 70 et 80. C’est en 2006 que le groupe chinois SAIC Motor se penche sur son cas et décide de la racheter pour en faire MG Motor.

Si les MG4 ou MG5 n’ont plus rien à voir avec les modèles d’antan, la marque lancera dans le courant de l'année le Cyberster, un roadster sportif dans la lignée des anciennes MG à la différence près que les moteurs s’alimentant à l’essence préfèrent désormais les électrons.

C’est avec cette nouveauté que la marque viendra fêter son centenaire et faire le lien entre le passé et le présent au Festival of Speed de Goodwood en juillet prochain. Le Cyberster sera largement mis en avant puisqu’il constituera la sculpture annuelle de l’événement, créée par l’artiste Gerry Judah.

Un roadster de 544 ch

Le roadster électrique sera proposé en deux versions : une première, de type propulsion, de 314 ch et une seconde à quatre roues motrices et équipée de deux moteurs avec au total 544 ch. Pour le clin d’œil, il sera aux côtés d’une MGB Mk1 de 1968, également rouge. Seulement, ce nouveau Cyberster arrivera-t-il à faire pétiller les yeux des passionnés comme ont pu le faire les anciens roadsters de la marque ?