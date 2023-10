MG cartonne et a déjà dépassé ses objectifs de vente 2023 !

Il y en a qui ont dû faire péter le champagne en début de semaine, du côté de chez MG, la marque "chinoise qui n'a plus rien d'anglaise".

Et non sans raison. En effet, il suffira de dire que les prévisions de ventes sur 2023 étaient de 20 000 exemplaires, et que ce chiffre a été dépassé fin septembre, avec donc 3 mois d'avance !

En effet, selon les chiffres du constructeur, ce sont 20 827 voitures qui ont été écoulées au 30 septembre 2023. Une progression de + 219,2 %. Selon les chiffres de NGC Data (qui concernent la France métropolitaine seulement), c'est 20 211 exemplaires et une progression de + 224,8 %, mais le résultat est le même. Il y a record.

Sur les 9 premiers mois de l'année, Mg entre dans le top 20 des ventes globales, toutes motorisations confondues.

MG dans le top 6 depuis le début de l'année en électrique, et même 3e en septembre

Mais si l'on prend seulement le classement des véhicules 100 % électriques, elle monte carrément dans le top 6. En effet, Tesla est leader avec 40 818 exemplaires écoulés sur 9 mois (+ 151,3 %), devant Peugeot (24 166, + 22 %), Renault (23 166, - 24 %), Dacia (21 103, + 62,1 %), Fiat (17 952, + 43,1 %) et donc MG 6e, avec 17 071 exemplaires, ce qui représente une progression de 380,6 % ! À ce rythme-là, Fiat, Dacia et Renault seront vite dépassés.

Et sur ce total des 100 % électriques, le seul modèle MG4 a représenté 71,5 % des modèles vendus.

Sur le seul mois de septembre 2023, MG est même carrément monté sur le podium des ventes, avec 2 866 exemplaires écoulés (+ 417 %), contre 4 367 pour Peugeot et 5 557 pour Tesla. La marque annonce même 2 954 exemplaires selon ses chiffres, et 9,7 % de part de marché.

Un véritable rouleau compresseur chinois est donc en train de tracer sa route. Bien aidé par des tarifs parfaitement canons, et par une offre de location sans apport (si éligible au bonus de 7 000 € et à la prime à la conversion) pour les MG 4 et MG5, ne coûtant que 99 € par mois.

Ces chiffres, les dirigeants de la marque n'en sont pas peu fiers :

« C’est grâce à l’engagement de tous les instants de notre réseau, de nos partenaires et de notre équipe au siège que nous avons pu atteindre nos objectifs ambitieux que nous avions fixé en début d’année. Chez MG Motor nous respectons nos promesses, et pour nos partenaires comme pour nos clients, nous tenons nos engagements et les dépassons dès que cela est possible. La force de MG est de permettre à ceux qui ont été exclus du marché des véhicules neufs ces dernières années de bénéficier des dernières technologies et d’accéder à la mobilité électrique avec des tarifs en phase avec le pouvoir d’achat des Français. Pour preuve, ce sont déjà plus de 900 personnes qui ont bénéficié de notre offre de leasing social à 99 €/mois depuis son lancement le 1er juillet 2023. » a déclaré Julien Robert, Directeur des ventes et du réseau MG Motor France.

Et vous, faites-vous ou envisagez-vous de faire partie des clients de MG à l'avenir ? Les tarifs en neuf, au comptant comme en location, sont-ils à même de vous faire basculer ? Dites-le nous dans les commentaires !