Michelin va supprimer 2 300 postes en France

En réponse à

La désindustrialisation française continue au profit des chinoiseries qui ne tiennent pas la route et qui traversent la moitié de la Terre dans un porte conteneur alors que l'on pourrait avoir des pneus français sur nos voitures avec quelques barrières protectionnistes.

On en revient toujours au même problème. C'est un serpent à deux têtes : plus on augmente l'importation de merde chinoise : plus on pollue, plus on supprime d'emplois en France.

https://www.lci.fr/politique/30-milliards-d-euros-d-ou-vient-le-deficit-commercial-abyssal-entre-la-france-et-la-chine-macron-xi-jinping-2075411.html