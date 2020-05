Mini Clubman John Cooper Works : une série (très) limitée GP Inspired

Nouvelle série limitée pour le Clubman John Cooper Works. Comme son nom l'indique, la GP Inspired s'inspire de la dernière Mini Hatch John Cooper Works GP. Mais ici, point de particularité technique. Le Clubman JCW avait déjà le quatre cylindres de 306 ch, qui permet de passer de 0 à 100 km/h en moins de cinq secondes. La transmission intégrale est de série.

Cette GP Inspired sera disponible dans trois pays : le Japon, la Suisse et la France. 99 exemplaires sur 299 seront proposés à la vente chez nous. Chaque modèle pour l'Hexagone sera numéroté, de 1 à 99, avec un numéro marqué sur l'aile avant.

Parmi les éléments spécifiques à cette série spéciale, on a pour commencer une teinte de carrosserie Thunder Grey métallisé, un toit Melting Silver et des coques de rétroviseurs Chili Red. On trouve aussi une entrée d’air en carbone JCW Pro Design avec l’inscription GP Inspired sur le capot et des bandes au design dérivé des lettres GP avec l’inscription GP Inspired sur les portes (latérales et coffre). À bord, on trouve des seuils de porte inédits et un accoudoir central avant qui reprend le style de la sellerie John Cooper Works avec surpiqûres rouges et logo brodé GP Inspired.

Côté équipements, la dotation est complète avec en série : affichage tête haute, caméra de recul, navigation sur écran tactile 8,8 pouces, phares full LED Matrix, sièges avant chauffants, toit ouvrant panoramique… Le véhicule est livré avec une housse de protection spécifique.

Très exclusive, puissante et bien équipée, cette Mini Clubman est affichée à un prix délirant : 54 900 € !