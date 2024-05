Mini ou maxi budget, Countryman, Paceman, Clubman : quelle Mini choisir en occasion ?

L'offre

Des Mini de cette génération, la première de l'ère moderne "BMW", qui a relancé la mode du néo-rétro (avec la New Beetle !), il y en a à la pelle. Et ce sont les versions Cooper 1.6 115 ch essence qui dominent le marché, suivies à égalité par les Cooper S 1.6 163 ch et les One 1.4 90 ch. Quelques rares cabriolets sont également disponibles animés par les blocs 1.6 115 ch et 1.4 90 ch. Du côté des diesels, l'offre est très réduite. Elle se compose des 1.4 D de 75 ch et 1.4 D 88 ch en version One uniquement.

Les prix

Moins de 4 000 €

Ne rêvez pas, à ces tarifs, les bonnes affaires sont inexistantes, tant en essence qu'en diesel. Kilométrages très élevés, dépassant souvent les 250 000 km, et des commentaires des vendeurs (moteurs en fin de vie, électronique capricieuse, carrosserie en mauvais état...) qui n'incitent pas à l'achat. À fuir donc !

De 4 000 € 6 000 €

Une mise qui cette fois vous permet de trouver des Mini Cooper, Cooper S ou One essence au kilométrage plus raisonnable (moins de 130 000 km) mais pas de diesel. À titre d'exemple, nous avons repéré chez un particulier une One 1.4 90 ch d'août 2003 avec 126 700 km au compteur pour 4 600 €. Mais pour à peine plus cher, nous avons vu une Cooper 1.6 115 ch d'octobre 2004 avec 119 000 km, à 5 000 €.

Plus de 6000 €

Se tourner vers des Mini One et Cooper de moins de 100 000 km est tout à fait possible avec un tel budget. Vu chez un professionnel une One Salt 1.4 90 ch de janvier 2005 et 95 600 km au compteur pour 6 100 €. Elle est garantie 6 mois. Du côté des Cooper, un particulier cède une 1.6 115 ch d'avril 2004 ayant parcouru 90 600 km pour 6 500 €. Malheureusement, les Mini diesel sont toujours aux abonnés absents, si l'on exclut les modèles fortement kilométrés et peu recommandables.

L'offre

À l’instar de la première génération, ce second opus est également très présent en occasion. Et comme sa devancière, ce sont les motorisations essence qui dominent avec près de 80 % des propositions. En tête, les Cooper 1.6 120 ch et les Cooper S 1.6 175 ch et 184 ch. Dans une moindre mesure on trouve les One animées par le 1.4 de 75 et et 95 ch et le 1.6 75 ch, 90 ch et 100 ch. Côté diesel, on retrouve les mêmes déclinaisons : Cooper et One et une offre équitable. Sous les capots, les 1.6 90 ch, 110 ch et 112 ch ainsi que les 2.0 112 ch et 143 ch.

Les prix

À partir de 7 500 €

C'est l'enveloppe de départ qu'il vous faudra pour investir dans une Mini essence de moins de 120 000 km. En dessous de ce tarif, l'offre est certes importante, mais les kilométrages au compteur dépassent souvent les 160 000 km. Nos recherches nous ont permis de dénicher chez un professionnel une One Salt 1.4 95 ch de février 2009 avec seulement 88 700 km à 7 500 €. Mais pour 200 € de plus, nous avons repéré toujours chez un pro une Cooper 1.6 120 ch de juin 2009 avec 97 600 km à 7 700 €.

Pas moins de 9 000 € pour un diesel

Les rares diesels sur le marché et au kilométrage raisonnable s'affichent à des tarifs légèrement supérieurs à ceux des essence et ce malgré leur âge. Vu une Cooper Pack Chili 1.6 112 ch de mars 2012 et 97 000 km à 9 000 €. Mais si vous comptez vous offrir la version 2.0 143 ch, gare à la note !

Ne comptez pas moins de 12 000 € pour un modèle n'ayant pas plus de 120 000 km. Vu à ce tarif une Cooper Pack Red Hot Chili d'octobre 2012 et 104 500 km au compteur.



Avec l'apparition de la troisième génération, la Mini grandit. Par rapport à l'opus 2, elle gagne 10 cm en longueur, soit 3,82 m, 4 cm en largeur et 7 cm en hauteur. Autre nouveauté, de taille, elle est déclinée en 3 et 5 portes (3,95 m de long).



L'offre

En occasion, ce sont les Mini 3 portes qui s'imposent avec près de 70 % des annonces. Pour ce qui est des motorisations, les essence l'emportent avec 60 % des propositions, suivies par les modèles électriques (25 % de l'offre) et le reste en diesel. Quant aux versions, ce sont toujours les Cooper qui caracolent en tête, suivies par les One. Côté blocs essence, le 1.5 136 ch domine devant le 2.0 192 ch sous le capot des Cooper et Cooper S. Quant à la One, elle est très présente avec le 1.5 102 ch et le 1.2 102 ch. En retrait, le 1.2 75 ch. La Mini électrique est animée par un moteur de 184 ch. Enfin, en diesel, on trouve surtout le 1.5 116 ch et dans une moindre mesure le 1.5 95 ch.

Les prix

De 10 000 € à 11 500 €

C'est le chèque d'entrée pour l'achat de ce troisième opus avec moins de 120 000 km au compteur. Et à ce tarif vous pouvez vous offrir aussi bien des modèles essence que des diesels. En revanche, oubliez les versions électriques, bien plus chères. Nous avons déniché chez un particulier une 1.2 75 ch One Pack Chili 3p. de septembre 2015 avec 77 600 km à 10 000 €. Mais avec une soulte de 500 €, vous pouvez vous tourner vers une Cooper. Vu une 1.5 136 ch Pack Chili 3p. de septembre 2014 et 103 000 km au compteur pour 10 500 €. Côté diesel, la mise initiale tourne également autour des 10 500 €. Un particulier cède une 1.5 95 ch One D Pack Chili 5p. de janvier 2016 ayant parcouru 102 000 km, à 10 500 €. Et pour 900 € supplémentaires, vu chez un pro une Cooper D 1.5 116 ch 3p. d'avril 2016 et 110 900 km à 11 400 €.

De 11 500 € 13 000 €

Du choix en essence comme en diesel et des kilométrages sous la barre des 100 000 km, voire moins, mais toujours pas de Mini électriques. Vu une 1.2 75 ch One Pack Salt 3p. d'août 2015 et seulement 58 000 km au compteur à 11 000 €. Pour un peu plus de 12 000 €, vu une Cooper 1.5 136 ch Pack Chili 3p. d'octobre 2015 et 87 000 km à 12 200 €. Pour un diesel, comptez environ 12 500 €. Et à ce tarif on trouve aussi bien des One que des Cooper. Alors pourquoi se priver. Vu une Cooper D 1.5 116 ch Pack Chili 3p. de janvier 2017 et 74 500 km à 12 500 €.

Une Mini JCW pour 18 500 € minimum

Les amateurs de sensations fortes vont devoir racler les fonds de tiroir s'ils veulent s'installer à bord d'une Mini John Cooper Works. Avec son 2.0 de 231 ch, ça décoiffe... ! Rappelons que cette version n'est disponible qu'en 3 portes. Quant à l'offre, sans être pléthorique, le choix est là. Nous avons déniché à ce tarif, chez un particulier une Mini d'octobre 2015 avec 125 000 km au compteur. Malheureusement, les prix grimpent vite dès lors que le kilométrage se réduit. Ainsi, n'espérez pas moins de 20 000 € pour un modèle n'ayant pas plus de 80 000 km.

Pas moins de 17 500 € pour une Mini électrique

C'est le budget que vous devrez consacrer si vous voulez rouler en Mini électrique. Les premiers modèles d'occasion datent de 2020 (la Mini électrique est sortie fin 2019). Mais soyez attentifs aux âges et aux kilométrages parcourus. D'énormes disparités existent pour un tarif sensiblement équivalent, alors pas de précipitation, scrutez bien les annonces.

L'offre

Disponible en essence et en diesel, le Clubman est présent en occasion de manière équitable. Sans surprise, ce sont les versions Cooper et Cooper S qui s'imposent. Pour ce qui est des moteurs, pas de jaloux. Le 1.6 est présent avec les quatre puissances à savoir : 120 ch, 122 ch, 175 ch et 184 ch. Pour les diesels, l'offre se compose principalement du 1.6 D de 90 ch, 110 ch et 112 ch. En retrait, le 2.0 143 ch.

Les prix

Moins de 7 000 €

Si le Clubman essence ou diesel s'affiche à des tarifs attractifs, sous la barre des 7000 €, méfiance, les kilométrages sont souvent très élevés. À la clé, des pannes voire des réparations coûteuses à moyen terme. À éviter...

De 7 000 € à 9 000 €

Des offres plus alléchantes et rassurantes avec des kilométrages inférieurs à 120 000 km, quel que soit le carburant. Vu chez un particulier une One D 1.6 90 ch Pack Salt de juillet 2011 avec 114 000 km à 7 900 €. Pour 600 € de plus, un professionnel propose une Cooper essence 1.6 122 ch Pack Chili de mai 2012 avec 114 000 km au compteur.

De 9 000 € à 10 000 €

Une somme à partir de laquelle les autos affichent moins de 100 000 km que ce soit en essence ou en diesel. Comme cette Cooper S 1.6 175 ch de septembre 2009 avec seulement 80 500 km au compteur pour 10 000 €. Au même prix, un pro propose une One D 1.6 90 ch d'octobre 2012 et 88 700 km.



Cette nouvelle génération de Clubman n'a plus grand-chose à voir avec l'opus précédent. Plus volumineuse, elle hérite de la plate-forme de la Mini cinq portes tout en augmentant sa longueur de 27 cm supplémentaires. Sous les capots des blocs essence, les 1.5 102 ch et 136 ch ainsi que les 2.0 178 ch et 192 ch. En diesel, les 1.5 116 ch et les 2.0 150 ch et 190 ch

L'offre

Elle est composée à 60 % de versions essence et c'est le 1.5 136 ch qui s'octroie le gros des annonces suivi par le 1.5 102 ch. Quant au bloc 2.0, c'est le 192 ch qui domine devant le 178 ch. En diesel, on trouve surtout le 2.0 150 ch et le 190 ch. Et enfin le 1.5 de 116 ch. Comme pour l'opus 1, ce sont les Cooper et Cooper S les plus présentes.

Les prix

Une mise de départ à 12 500 €

C'est le chèque d'entrée pour une One ou une Cooper essence. Ainsi, nous avons vu une 1.5 102 ch d'août 2016 avec 109 000 km à 12 700 €. Pour une Cooper au kilométrage légèrement supérieur, comptez environ 1000 € de plus. Vu chez un professionnel, une 1.5 136 ch Business de juillet 2016 et 115 500 km pour 13 500 €. Pour une diesel de moins de 100 000 km comptez de 13 500 € à 14 500 €. Vu une One D 1.5 116 ch de novembre 2016 et 96 000 km à 13 900 €. Mais pour 14 000 €, un particulier cède une Cooper D 2.0 150 ch de janvier 2017 et 97 700 km au compteur. Enfin, les rares 2.0 JCW 231 ch et 306 ch ne se négocient pas à moins de 25 000 €.



Après les Mini, les Mini 5 portes et autres Clubman, c'est au tour d'un SUV citadin d'enrichir la gamme Mini. Et grande nouveauté, le Countryman est disponible de série en quatre roues motrices sous l'appellation All4. Pour ce qui est des moteurs, du côté des essence on a un 1.6 de 98 ch, 122 ch , 184 ch et 190 ch. En diesel, on dispose d'un 1.6 de 90 ch et de 112 ch ainsi qu'un 2.0 de 143 ch.

L'offre

Pas de quoi s'inquiéter, des Contryman de première génération, il y en a. Force est de constater que les versions Cooper et Cooper S sont toujours autant prisées. Elles composent à elles seules près de 70 % des annonces. Pour ce qui est des motorisations, on trouve surtout et à égalité le 1.6 de 122 ch et de 190 ch. En diesel, c'est le 2.0 143 ch qui domine suivi du 1.6 112 ch.

Les prix

À partir de 11 000 €

Une mise suffisante pour acquérir un Countryman essence de moins de 100 000 km. Vu chez un professionnel une Cooper 1.6 122 ch de janvier 2013 avec 82 800 km à 10 900 €. Pour la version Cooper S 184 ch, le tarif passe à 11 500 €. Vu à ce tarif une Red Hot Chili All4 d'octobre 2013 avec 88 700 km au compteur. Les prix sont globalement les mêmes pour un diesel. Vu une Cooper SD 2.0 143 ch de juin 2013 et 94 600 km à 11 000 €.



Avec le lancement du Countryman 2 d'une longueur de 4,29 m, soit 20 cm de plus que l'opus 1, le Crossover de Mini quitte le clan des SUV citadins pour intégrer celui des compacts (à l'époque, aujourd'hui ça reste un citadin...). À l’instar de son prédécesseur, il est également disponible en deux et quatre roues motrices. Au point de vue motorisations, des blocs essence, diesels et hybrides.

L'offre

Elle est pléthorique et 70 % des annonces proposent des modèles essence et hybrides et le reste en diesel. Au menu des premiers, le 1.5 136 ch qui s'impose largement, suivi du 2.0 de 178 ch. En retrait, le 1.5 102 ch. Chez les hybrides, le 1.5 136 ch+88 ch domine l'offre devant le 125 ch+95 ch. En diesel, le 2.0 150 ch arrive en tête des propositions suivi du 1.5 116 ch et en retrait le 2.0 190 ch. Quant aux versions, avec 90 % des propositions, ce sont toujours les Cooper et Cooper S qui caracolent en tête.

Les prix

Dès 17 500 €

C'est le montant minimal pour accéder à un Countryman essence de moins de 80 000 km. Et à ce tarif, vous avez le choix entre un One ou un Cooper. Ainsi, un professionnel met en vente un 1.5 102 ch de mai 2018 avec 52 400 km pour 17 900 €. Mais au même tarif, nous avons repéré un Cooper 1.5 136 ch de juillet 2018 et 56 600 km au compteur. Pour 1000 € de plus, un négociant toutes marques propose un Cooper S 2.0 190 ch de juillet 2017 avec seulement 39 000 km pour 18 900 €.

Pas moins de 20 500 € pour un hybride

En dessous de ce budget, les Countryman hybrides sont rares. Pour un modèle pas trop kilométré comptez près de 21 000 €. Vu un Cooper 224 ch (136-88) de novembre 2018 avec 73 500 km à 20 900 €. Enfin, pour les adeptes du diesel, les tarifs sont sensiblement les mêmes que pour un essence. Vu chez un pro un One Business Desing 1.5 116 ch de mai 2018 et 69 000 km à 17 500 €. Pour à peine plus cher, vu un Cooper D 2.0 150 ch de septembre 2017 à 17 800 €.



Déclinaisons trois portes du Countryman de première génération, il est apparu en concession au printemps 2013 et a été commercialisé jusqu'en 2017. Au catalogue, un bloc essence 1.6 décliné en 112 ch, 122 ch, 184 ch, 190 ch et 218 ch ainsi qu'un diesel 1.6 112 ch et un 2.0 143 ch. À l’instar de son grand frère, le Paceman est disponible en deux et quatre roues motrices (All4). Côté versions, des Cooper et des Cooper S.

L'offre

Curieusement, elle est composée à près de 70 % de modèles diesels. Sous le capot et à égalité, les deux motorisations de 112 ch et 143 ch. En essence, on trouve le 1.6 et ses cinq puissances.

Les prix

De 13 000 € à 14 000 €

C'est le budget initial pour acquérir un Paceman essence de moins de 80 000 km. Et dans cette tranche de prix vous avez le choix entre un Cooper et un Cooper S. Vu chez un particulier un Cooper 1.6 122 ch Pack Chili de juillet 2014 et 72 000 km au compteur à 13 000 €. Pour 900 € de plus, un autre particulier cède un Cooper S 1.6 184 ch ayant 86 700 km. Comptez une somme équivalente pour un Paceman diesel. Vu un Cooper SD 2.0 143 ch de décembre 2014 et 76 000 km à 13 000 €.



En près de vingt années trois générations de Mini découvrables ont été commercialisées. Si la première, lancée en 2006 n'a existé qu'en essence, les deux autres étaient déclinées également en diesel.

L'offre, les prix

Mini 1

Elle est assez fournie mais les modèles de moins de 120 000 km sont rares. De plus, les tarifs s'alignent sur ceux des Mini cabriolet de la génération suivante. Aucun intérêt donc de s'y intéresser.

Mini 2

L'offre, les prix

Elle est un peu plus généreuse par rapport à l'opus 1. Et les modèles affichant moins de 120 000 km sont bien plus présents. À titre d'exemple nous avons trouvé une One 1.6 90 ch de juillet 2007 ayant seulement 87 000 km à 8 500 €. Du côté des Cooper, vu une 1.6 122 ch de décembre 2009 et 75 000 km au compteur à 10 000 €. Pour la version Cooper S 184 ch, la mise grimpe à 11 000 €. Vu à ce tarif, chez un négociant, une de mars 2011 et 106 000 km au compteur.

Mini 3

L'offre, les prix

C'est le cabriolet le plus présent dans les annonces par rapport aux opus précédents. Et ce sont les essence qui s'imposent à 95 %. Côté moteur, le 1.5 136 ch domine l'offre suivi du 2.0 en 178 ch et 192 ch. Le ticket d'entrée démarre à 16 500 €. Vu chez un particulier une One Chili 1.5 102 ch de juin 2017 avec 46 500 km à 16 500 €. Pour une Cooper, la note monte à 17 000 €. Vu une 1.5 136 ch Red Hot Chili de juillet 2017 ayant 87 600 km.