Mobilité connectée : Geotab s'associe à BMW Group

C'est effectif depuis quelques jours dans 30 pays d'Europe. Geotab et BMW Group viennent de mettre en commun leur expertise à destination des flottes d'entreprises, des sociétés de leasing et location courte durée, ainsi qu'au service d'associations d'autopartage et de covoiturage.

Le leader mondial des solutions de transport connecté accueille ce nouveau partenaire dans son réseau de fabricants d'équipements d'origine (OEM, pour Original Equipment Manufacturer) en pleine croissance. Il s'associe au constructeur automobile allemand pour offrir à ses clients une solution de connectivé clé en main, à savoir, une fusion entre la télématique intégrée des voitures BMW et les technologies de la plateforme MyGeotab.

Aide à la décision

Au programme de cette alliance stratégique : des données intelligentes (renseignant sur la productivité, le comportement et la sécurité des conducteurs) accessibles quasiment en temps réel, avec pour finalité de permettre aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées en matière de performances, et ce, quelle que soit la taille de leur flotte et la motorisation de leurs véhicules.

Avec la mise en place de cet écosystème, les gestionnaires de parcs " bénéficient directement de données OEM performantes, regroupées dans une plateforme unique et indépendante du constructeur ", explique Geotab. Le numéro 1 du transport connecté précise que l'activation du logiciel " se réalise à distance et ne nécessite pas de passage en atelier ", un atout supplémentaire qui génère pour les flottes " une économie de temps et d'argent."

Sachez que la plateforme MyGeotab, outre ces datas en provenance de BMW Group, peut intégrer les données propriétaires de plusieurs autres constructeurs, notamment celles de Renault, Peugeot, Citroën, DS, Opel/Vauxhall, Ford et Mercedes-Benz, ainsi que les données du boîtier télématique de Geotab.