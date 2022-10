Après vous avoir parlé de la Han, chez BYD, on vous parle de la Solo, chez Mobilize... Vous l'avez ?

Un petit engin qui n'aurait pas dépareillé il est vrai dans les productions Star Wars. Mais le Solo, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement un petit tricycle, conduisible sans permis, sans casque, ni ceinture, à la manière d'une trottinette électrique. D'ailleurs, comme elles, il ne peut pas dépasser les 25 km/h.

dailymotion Mobilize Solo Concept : drôle d'engin - Vidéo en direct du Mondial de Paris 2022

Électrique également, comme de bien entendu, il est équipé de batteries de capacité comprise entre 3 et 5 kWh, ce qui lui offre une autonomie comprise entre 50 et 70 km maximum, selon les conditions de conduite. La recharge peut s'effectuer de plusieurs façons. Soit en branchant sur une prise classique, soit par induction, soit en extrayant les batteries du soubassement où elles sont placées, et en les rechargeant chez soi de façon indépendante.

Concernant les 3 roues, celles de devant sont motrices, et celle de l'arrière directrice, commandée par une sorte de volant ressemblant à un manche d'avion.

Le conducteur dispose d'une instrumentation numérique, et même d'un airbag. Sous son siège, un petit rangement, et au niveau de ses yeux, deux petits rétroviseurs. Les matériaux qui l'entourent sont composés à 50 % de produits recyclés, et la marque annonce que le Solo sera à 95 % recyclable.

Les mensurations du Solo sont pour le moins réduites. En longueur, 1,37 m, c'est court. En largeur, 90 cm, c'est étroit et ça permet de se faufiler entre les voitures. Et en hauteur, 1,75 m, c'est haut, mais ça permet de se tenir (presque) debout. Le tout lui donne un aspect très particulier, rigolo, sympathique.

Un concept donc, à ce stade, mais qui semble bien avancé. Et qui selon Mobilize, est un exemple de ce que sera la mobilité du futur.

L'instant Caradisiac : trottinette de luxe

Au vu des caractéristiques de l'engin, on ne peut s'empêcher de penser que ce petit engin est finalement une trottinette de luxe. 25 km/h en pointe, comme elles, électrique, comme elles, mais avec un toit, une instrumentation, un airbag. Mais à quel prix. Bien plus que la plus chère des trottinettes, même si comme tous les produits Mobilize, le Solo sera, s'il est produit en série, proposé en partage et en location.