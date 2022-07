Mondial de l’auto 2022 : les voitures électriques chinoises à l’offensive…

Le Mondial de l’automobile, qui ouvrira ses portes au grand public du 18 au 23 octobre, sera aussi l’occasion de découvrir des propositions inédites.

Parmi celles-ci figure l’Ora Cat, une citadine électrique originaire de Chine qui semble réunir de nombreux atouts. Outre un joli dessin, celle-ci avance une autonomie allant jusqu’à 400 km et un équipement de pointe, le tout pour un rapport prix/prestations que l’on devine déjà redoutable.

Surtout, ce modèle montre qu’il y a de la place pour des citadines électriques populaires, et ouvre la voie à d’autres modèles made in China qui n’ont pas fini de donner des sueurs froides aux constructeurs européens.

Des constructeurs européens qui continuent d’innover, à l’image du français NamX. La start-up en devenir exposera le HUV, un véhicule typé SUV et acrburant à l'hydrogène. Particularité de l’engin, qui fera à Paris sa première grande sortie internationale, un réservoir fixe complété d’un système de capsules-réservoirs amovibles accessibles par l’intermédiaire d’une trappe extérieure implantée à l’arrière du véhicule.

Une fois ces capsules vides, il suffirait de les remplacer par des pleines. Un procédé malin, censé permettre une autonomie allant jusqu’à 800 km…à condition bien sûr que le réseau de distribution d’hydrogène s’étoffe.

Mais ce salon devient aussi celui de la mobilité au sens large. On y découvrira notamment des solutions de recharge électrique, avec notamment les bornes de recharge Autoplug qui alimenteront les modèles électriques et hybrides rechargeables disponibles à l’essai durant le salon.

Et côté argent, on pourra par exemple se pencher sur les solutions du Crédit Agricole, qui via sa filiale Agilauto proposera des solutions de financement du nouveau SUV électrique signé du constructeur américain Fisker, l’Ocean. Ce modèle au style particulièrement réussi sera disponible à partir de 41 900 € avec une batterie assurant 440 km d’autonomie.