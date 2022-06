Le chinois GWM met les watts en Europe

Après MG et Aiways, c’est au tour de Great Wall Motors (GWM), troisième constructeur chinois de s’implanter en Europe avec sa marque spécialisée dans les voitures électriques Ora. Et c’est sur le créneau des petites citadines électrique que GWM commercialise sa Funky cat First Edition au Royaume-Uni. Une double surprise pour les observateurs ! D’abord, parce que le leader du SUV dans l’Empire du Milieu, décide de miser sur l’inattendu segment des citadines, ensuite parce qu’il décide de frapper là où on ne l’attendait pas. Après sa présentation au salon de Munich en septembre 2021 et avec son centre R&D basé dans la même ville tout le monde voyait GWM s’implanter d’abord sur le marché germanique.

Pour ses premiers pas européens, le Royaume-Uni post Brexit s’avère « un marché de lancement clé pour la marque GWM Ora. En tant que nouvelle marque de véhicules électriques, nous proposerons à nos clients des produits de haute qualité, avec un design unique qui apportera un nouveau look aux rues européennes », déclare M. Yao Fei, vice-président de Great Wall Motors. Derrière le satisfecit d’usage, le message est clair, GWM part à la conquête de l’Europe, la Grande-Bretagne n’en est que le marché test. Une manière également de limiter la casse en cas de crash industriel. Ce qui a priori ne devrait pas arriver au regard du nombre d’atouts que recèle la petite et maligne Funky Cat First Edition. Un nom qui sous-entend que d'autres suivront.

Ligne maligne

La ligne « néofuturiste » aux petits airs l’Alfa Romeo Mito joue les codes connus de la jovialité sophistiquée à même de séduire les consommateurs européens rassurés par cette apparence familiale. Sous ses dimensions compactes 4,23 x 1,82 x 1,59 m pour un empattement de 2,65 m la Funky Cat First Edition intègre un moteur électrique de 126 kWh (171 ch) et 250 Nm de couple. Il est alimenté par une batterie lithium-ion de 48 kWh rechargeable sur courant alternatif (11 kWh) et continu (80 kWh) dans un délai respectif de 4 heures et 40 minutes pour une autonomie (WLTP) annoncée de 310 km.

Équipement riche

Intérieur premium richement doté. Sellerie bi-matière tissu et simili cuir. Intérieurs de portes matelassés, régulateur de vitesse adaptatif, alerte de franchissement de ligne, caméra panoramique 360°, phares à LED, jantes 18 pouces alliage, connectivité embarquée Apple CarPlay et Android Auto, chargeur de téléphone par induction, sièges avant électriques. Quant à l’infodivertissement, il repose sur un écran HD de 52 cm (20,5 pouces) de diagonale géré par une Puce Qualcomm Snapdragon 8155.

La Funky Car First Edition est proposée en quatre combinaisons de couleurs intérieures/extérieures : carrosserie noire Starry ou vert Nebula avec sellerie noire, les modèles rouge Mars et vert Aurora disposent eux d’une sellerie grise. La voiture est garantie 5 ans kilométrage illimité, et 8 ans ou 160 000 km pour la batterie. Les intervalles d’entretien sont de deux ans ou de 30 000 km.

Tarif compétitif

Outre ses qualités intrinsèques, l’autre atout de cette citadine repose sur son tarif très attractif : 38 000 € hors aide de l’État (1 500 livres au Royaume-Uni). Un sacré argument pour cette concurrente directe de la Volkswagen ID.3, qui, depuis cette année dispose en entrée de gamme d’une batterie de 58 kWh (44 680 €) et dans une moindre mesure de la Fiat 500 e 118 ch (32 200 €).

Les commandes sont ouvertes dès ce mois de juin, avec un système de réservation en ligne atypique, baptisé « queue jump » (coupe-file). Moyennant une mise de 100 livres (160 €) remboursable, il est possible de mettre une option sur le modèle voulu, avant de finaliser la commande, et de prendre place dans la « queue » des livraisons sur le principe du premier arrivé premier servi. Une innovante politique de gestion en flux tendu. Dès qu’une voiture fabriquée en Chine débarque au Royaume-Uni, elle est directement livrée à son propriétaire sans plus attendre. Cela permet au constructeur d’adapter la production à la demande et ainsi de limiter au maximum les stocks.

À ce jour, Ora revendique 6 000 personnes intéressées par sa petite citadine. Si les premières livraisons doivent intervenir d’ici la fin 2022 pour la Grande-Bretagne, le constructeur n’avance aucune précision sur une éventuelle commercialisation sur l’ensemble du Vieux Continent. À suivre donc.