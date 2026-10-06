Le Mondial de l’automobile 2026 ouvre ses portes au grand public dès mardi prochain, le 13 octobre. Ce grand rendez-vous biennal s’annonce exceptionnel et ambitionne de surpasser le seuil symbolique des 500 000 visiteurs en 6 jours atteint lors de la précédente édition.

Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain à 9h30 pour le coup d'envoi de cette grande fête de l'automobile.

Parmi les nouveautés à ne pas manquer (liste non exhaustive):

Cette édition 2026 promet un plateau extrêmement riche, entre concepts novateurs, surprises françaises et européennes, et offensive marquée des constructeurs chinois:

• Dacia Spring et Striker : une électrique accessible et un modèle familial qui prend le contrepied de la mode des SUV

• Citroën 2CV concept car : le retour d’un modèle glorieux, à la fois nostalgique et électrique

• Peugeot: des concept-cars métérialisant les dernières visions futuristes de la marque au lion, qui réinterprète les modèles du passé pour mieux écrire son avenir

• Renault 8 Gordini concept : un hommage électrique ou moderne à une icône mythique

• Renault E-Space: concept-car en hommage au tout premeir Renault Espace

• Skoda Peaq : un crossover familial 100% électrique, 7 places possibles et coffre XXL

• Audi A2 e-tron : une électrique-chic mâtinée de monospace

• Constructeurs chinois : une présence marquée et ultra-compétitive qui bouscule les repères traditionnels, il faut s’attendre à du spectacle!

• Surprises et exclusivités : de nombreuses surprises chez les constructeurs français et européens, sans oublier le stand Caradisiac (hall 7.1) qui exposera l’incroyable KTM X-BOW GT-XR, pour le plaisir des yeux et celui d’approcher une voiture rarissime!

Horaires d'Ouverture

Notez bien que les vendredi et samedi se tiendront les nocturnes, jusqu’à 22 heures.

Mardi 13 octobre: 09h30 - 20h00 (Dernier accès 19h00)

Mercredi 14 octobre: 09h30 - 20h00 (Dernier accès 19h00)

Jeudi 15 octobre: 09h30 - 20h00 (Dernier accès 19h00)

Vendredi 16 octobre: 09h30 - 22h00 (Dernier accès 21h00)

Samedi 17 octobre: 09h30 - 22h00 (Dernier accès 21h00)

Dimanche 18 octobre: 09h30 - 18h30 (Dernier accès 17h30)

Billetterie et conseils d'accès

La billetterie officielle du Mondial de l’Auto est accessible en ligne depuis le site officiel :

Plein tarif semaine: 20€ (22 € si vous achetez sur place)

Plein tarif week-end: 22 € (24 € si vous achetez sur place)

Plein tarif nocturne: 17€ (22 € si vous achetez sur place)

Tarif enfant et étudiant: 13€ (gratuit pour les moins de 7 ans)

Tarif PMR/PSH: 13€

Notez que les billets au tarif “semaine” coûtent moins cher si vous passez via le site officiel, et qu’une tarification adaptée est aussi prevue le week-end. Des tarifs préférentiels s’appliquent aussi pour les personnes munies d’une carte d’invalidité et pour leur accompagnant. Il reste possible d’acheter des billets sur place. Pour cela rendez vous au Pavillon 7.1.

Metro: station porte de Versailles (ligne 12)

Tramway: arrêt Porte de <versillaes (T2 et T3B)

Vélib’: station n°15042

Stationnement

Pour les irréductibles de l’automobile, il existe les parkings P6 et P7. Surtout évitez le stationnement dans la rue dans Paris 15ème, sauf si vous disposez d'une citadine électrique (pour laquelle ce sera gratuit). Car pour une citadine thermique, il faut compter 16 € pour 3 heures, 26 € pour 4 heures et 38 € pour 5 heures. Et pour les véhicules lourds (thermique de plus de 1,6 tonne et électrique de plus de 2 tonnes), c'est 48€ pour 3 heures, 78 € pour 4 heures, et 114 € pour 5 heures!