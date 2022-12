Monter des pneus neufs… à l’avant ou à l’arrière ?

C’est une évidence, au fil des kilomètres les pneus s’usent. Selon la position des essieux, le mode de propulsion de votre véhicule (traction avant ou propulsion arrière) votre style de conduite, leur usure n’est pas uniforme et s’effectue à des degrés divers. Ainsi, les longs trajets à grande vitesse sur autoroute provoquent une usure plus importante mais généralement uniforme. De même, une usure unilatérale peut apparaître sur les pneus avant en raison de la modification de la trajectoire du train des roues directrices.

Les pneus s’usent plus ou moins

En théorie, les pneus les plus sollicités sont ceux de l’essieu moteur, à savoir les pneus avant pour les voitures à traction avant, et les pneus arrière pour les véhicules propulsion arrière. Outre l’importance de l’essieu moteur dans l’usure des pneus, les forces exercées lors des changements de direction influencent également le niveau d’usure des pneus ce qui implique que les véhicules à traction avant sollicitent doublement leurs pneus.

Lorsque vos quatre pneus sont usés vous les remplacez uniformément par des pneus neufs, en prenant soin de respecter le sens de rotation du pneu indiqué par une flèche. Mais lorsqu’il s’agit de changer uniquement vos pneus avant et que votre garagiste les installe à l’arrière, la question se pose : pourquoi faut-il monter les pneus neufs forcément à l’arrière ? Surtout que, lorsque vous montez des pneus neufs avec des sculptures plus profondes à l’arrière, vous aurez moins de résistance à l’aquaplaning et, pour les possesseurs de véhicules sans ESP, vous perdrez en qualité de freinage et de dirigeabilité sur sol mouillé.

De même, si vous montez des pneus neufs à l'avant, sur sol mouillé, freinage et tenue de route seront légèrement plus aléatoires. Votre véhicule sera également plus instable lors des changements de trajectoire. À l’encontre, votre voiture sera moins sensible à l'aquaplaning.

Priorité à la stabilité de l’essieu arrière

En fait, quel que soit le mode de propulsion de votre voiture, il est préférable de toujours monter les pneus neufs à l’arrière pour le simple fait que c’est l’essieu arrière qui assure la stabilité du véhicule sur la voie. Or, si vos pneus arrière sont en mauvais état, votre véhicule risque de chasser dans les virages ou de glisser lors d’un changement de trajectoire soudain sur un sol mouillé pour éviter un obstacle comme ce sera le cas si vous avez installé vos pneus neufs à l’avant. Une parfaite adhérence des roues arrière vous permettra d’éviter ce phénomène. La perte de stabilité de votre véhicule par une embardée ou un chassé arrière sur un essieu potentiellement plus « chargé » peut se révéler en effet particulièrement dangereuse. Or, un problème de stabilité sur l’essieu avant est bien plus facile à rattraper qu’une perte d’adhérence sur l’essieu arrière qui peut se révéler fort problématique voire accidentogène. C’est donc pour cette raison qu’il est toujours préférable d’installer les pneus neuf sur son essieu arrière.