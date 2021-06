Mortalité routière : bientôt le retour des hausses ?

Le coronavirus a eu un effet positif sur la route : il a fait chuter le nombre de morts. Le bilan 2020 a été historiquement bas. 2 780 personnes ont perdu la vie sur le réseau français, un nombre en forte baisse de 21 % par rapport à 2019.

Évidemment, cela est lié aux mesures sanitaires. Les périodes de confinement et/ou de couvre-feu ont fait chuter la circulation. Et logiquement, moins de monde sur les routes, c'est moins d'accidents. La Sécurité Routière a d'ailleurs fait un parallèle de l'évolution des courbes de vente de carburant et d'accidents.

Sans surprise, la dégringolade a été particulièrement marquée pendant le premier confinement, de mi-mars à mi-mai, une période aux règles strictes. En avril 2020, la mortalité routière a chuté de 55 % !

Avec le déconfinement, puis des reconfinements aux règles de plus en plus souples, la circulation a repris, mais sans jamais atteindre son niveau normal. Un autre facteur est d'ailleurs entré en jeu dans l'équation : le télétravail, qui fait que beaucoup de déplacements entre le domicile et le lieu de travail sont supprimés.

Ainsi, en février, mois sans confinement mais avec couvre-feu, la baisse de trafic était encore estimée à 10 %. De même en mars. Résultat, cela joue toujours favorablement sur la mortalité routière. Mais les diminutions sont de moins en moins impressionnantes.

Par rapport à 2019, année d'avant Covid, le nombre de morts sur les routes n'a baissé que de 13 % en mars et 14 % en avril. En mai, ce n'était plus que - 11 %. Il y a d'ailleurs eu une petite hausse de 4 % par rapport à mai 2020, mois du premier déconfinement (le 11).

Juin sera-t-il le premier mois de réelle hausse depuis le début de la crise sanitaire ? Il y a cette crainte car les Français sont clairement de retour en nombre sur la route, avec d'une part l'envie de s'évader et d'autre part le retour progressif au travail en présentiel. Certains ont déjà constaté que la circulation était redevenue un enfer aux abords des grandes villes !

La Sécurité Routière craint d'ailleurs toujours que la reprise de la circulation entraîne une flambée de la mortalité, entre ceux qui auraient perdu des bons réflexes et ceux qui en ont pris de mauvaises pendant qu'il y avait moins de monde. Sans oublier la cohabitation avec ceux qui se sont mis au vélo. D'ailleurs, en mai, il y a eu 20 cyclistes tués, soit 5 de plus qu'en mai 2020 et 14 de plus qu'en mai 2019 !