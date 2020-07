Mortalité routière : très forte baisse en juin

En juin, 207 personnes ont perdu la vie sur les routes françaises. C'est 85 de moins qu'en juin 2019, soit un recul de 29,1 %. Cette baisse concerne tous les usagers, particulièrement les automobilistes (- 33 tués) et les motocyclistes (- 28 tués). La mortalité des jeunes de 18-24 ans est aussi en baisse (34 tués en moins). Par ailleurs, en juin, le nombre d'accidents a reculé de 21 % (4 132 contre 5 235) et le nombre de victime a baissé de 20 % (5 563 contre 6 963).

Ces résultats peuvent presque surprendre. Après le début du déconfinement, la Sécurité Routière avait rapidement tiré la sonnette d'alarme, constatant une hausse de la mortalité lors du week-end de l'Ascension et s'alarmant d'une envolée des comportements dangereux chez des Français qui retrouvaient la route après plusieurs semaines de confinement.

On pouvait donc craindre le pire pour juin, mois marqué par la levée totale des restrictions de circulation, avec la fin de la limite des 100 km le 2 juin. Mais cela n'a donc pas été le cas. La Sécurité Routière indique toutefois que cela s'explique par "le contexte de la période post-confinement avec une reprise limitée des déplacements, notamment ceux à caractère professionnel".

La circulation a tout de même petit à petit repris. Certes, elle n'était pas au niveau normal de juin 2019. Mais la circulation est assurément bien plus dense qu'en mai. Pourtant, en mai, la mortalité n'a baissé que de 15 %. On peut donc oser dire que les Français ont dans l'ensemble fait preuve de prudence. Mais du côté de la Sécurité Routière, on a du mal à dire ce qui va bien.