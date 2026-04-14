Nissan Juke (2027) : et non, vous n’avez pas sous les yeux un concept-car !

Le Nissan Juke, ça a toujours été une gueule. La première génération apparue en 2010, avec ses gros yeux globuleux et son arrière tronqué, a marqué les esprits. La deuxième se voulait un peu plus sage tout en conservant ses codes, une recette qui a fonctionné puisque le Juke s’est vendu à 1,5 million d’exemplaires en Europe.

Nissan remet le couvert avec des lignes très originales et acérées. Sans les rétroviseurs et les joints de vitre, il passerait volontiers pour un concept tant il étonne par ses surfaces de carrosserie très géométriques. C’est simple, ce Juke de troisième génération ne connaît pas les courbes, que ce soit au niveau des optiques, des passages de roue, des poignées de porte arrière dissimulées dans les montants ou encore du becquet de toit façon Peugeot 408.

Techniquement parlant, le Juke va opérer un virage à 180° puisqu’il fera l’impasse sur la propulsion thermique. Pour le moment, aucune donnée n’est communiquée hormis la plateforme, CMF-EV, ce qui n’a rien d’un scoop. Toutefois, il reprend la base technique de la Leaf et devrait se servir des batteries de 52 et 75 kWh. Cette dernière paraît grande pour un SUV du segment B, mais nous ne connaissons pas ses dimensions. Côté électromoteur, deux offres, de 177 et 217 ch, devraient être au catalogue. Ce Juke électrique pourrait tutoyer les 600 km d’autonomie avec la plus grande pile.

Un intérieur encore secret

La marque n’est pas plus bavarde sur la technologie embarquée, et ne montre pas d’image de ce à quoi ressemblera l’intérieur. Doit-on s’attendre à une planche de bord plutôt épurée et doté d’une grande dalle numérique comme celle de la Leaf, ou d’un aménagement original à l'image de l’extérieur ? Il est encore trop tôt pour le savoir.

Ce Juke de troisième génération sera assemblé à l’usine Nissan de Sunderland au Royaume-Uni et bénéficiera du coup de pouce du gouvernement.