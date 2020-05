Comparatif vidéo - Nissan Juke VS Renault Captur : pionnier contre référence

Apparu en 2010, le Nissan Juke est le modèle qui a véritablement lancé le succès des SUV urbains et vulgarisé ce type de véhicules. Après être resté longtemps sans véritable rival, le segment s’est ensuite densifié énormément et il se compose aujourd’hui de près d’une vingtaine d’acteurs. C’est sûrement la catégorie la plus concurrentielle du marché. Logique, car c’est devenu le segment préféré des clients.

Avec son look atypique, le Juke de première génération a fait tourner beaucoup de têtes et susciter des envies auprès des autres constructeurs. Ainsi, en 2013, Renault a investi ce segment avec le premier Captur, qui s’est très rapidement révélé comme un carton commercial. Il a ainsi été pendant de très nombreuses années le SUV urbain le plus vendu en France, et de loin.

Mi-2019, les Captur et Juke ont été conjointement renouvelés. Pour la première fois, ils ont été conçus à partir de la même plate-forme CMF-B, commune à l'alliance Renault-Nissan et partagent de nombreux éléments mécaniques, tout en gardant toutefois leur identité propre. Ainsi, le Juke est sans aucun doute celui qui a le plus évolué. Force est de constater qu’il s’est un peu assagi en devenant moins "manga". Il fait toutefois des clins d'œil à la précédente génération avec ses optiques rondes surmontées d'un deuxième étage de feux, comme sur le précédent. La calandre devient plus massive et adopte la forme en V comme sur tous les modèles Nissan aujourd'hui. Le profil est celui d’un SUV coupé. Sa personnalité reste toutefois forte et son identité marquée. Le Captur a changé aussi tout en gardant une filiation évidente avec son prédécesseur. Il hérite des projecteurs en forme de C comme le reste de la gamme. Son design global demeure moins clivant que celui de son opposant du jour.

À bord, Juke et Captur ont énormément progressé. Les deux ont fait un bond très sensible en matière de qualité et d’assemblage des matériaux. Ce changement est toutefois plus spectaculaire à bord du français que du japonais avec notamment une instrumentation numérique, la possibilité d’avoir un écran multimédia vertical de 9,3 pouces contre « seulement » 7 pouces » horizontal pour le Juke ou des commandes de climatisation plus modernes et mieux intégrées

Aspects pratiques : le Captur d’une courte tête

Lors du renouvellement de nos deux adversaires du jour, les Captur et Juke ont connu une croissance importante. Ainsi, le Captur mesure désormais 4,23 m soit 11 cm de plus que le premier tandis que le Juke pointe maintenant à 4,21 m c’est-à-dire 7 cm de plus qu’auparavant. Forcément, cela a des conséquences sur les aspects pratiques et tous les deux s’améliorent fortement par rapport à leur premier opus. Toutefois, dans le duel qui nous occupe aujourd’hui, c’est le Captur qui s’en sort le mieux mais d’une courte tête car il est plus facile à vivre au quotidien grâce à un seuil de chargement plus bas et surtout la présence de la banquette coulissante qui permet d'accroître, suivant les besoins, la contenance du coffre de 422 à 536 litres. Un accessoire indisponible sur le Juke qui doit se contenter d’une capacité de chargement de 422 litres.

Pour l’habitabilité, c’est le Juke qui se montre le plus accueillant notamment pour l’espace aux jambes. La garde au toit et la largeur aux coudes sont similaires, mais il faudra composer avec un sentiment d’enfermement plus important à bord du Juke en raison de son profil de SUV coupé. Victoire donc pour le Captur.

Note : 14,4 /20 15,1 /20 Explication des critères de notation

Équipement : formule « all inclusive » sur le Juke

Le Nissan Juke 1.0 DIG-T 117 ch Tekna est commercialisé au prix de 25 490 € tandis que le Renault Captur 1.3 TCE 130 ch Intens est affiché 25 300 €. Le SUV japonais part donc avec un désavantage minime de 190 €, mais celui-ci bénéficie d’une dotation particulièrement riche. Il reçoit ainsi de série le contrôle d’angles morts, la caméra 360° avec aide au parking et la sonorisation Bose, des équipements qu’il faut aller piocher dans les options sur le Captur. Cela augmente de fait son prix de 1 900 € alors qu’on doit simplement ajouter 500 € au Juke pour la navigation soit une différence de 1 210 € en faveur du SUV de Nissan. Ce dernier devra toutefois se satisfaire d’un écran multimédia de 7 pouces alors que le Captur dispose dans cette configuration d’un de 9,3 pouces. Cela ne suffit pas au Captur et c’est le Juke, qui l'emporte.

Rapport prix/équipements Nissan Juke 1.0 DIG-T 117 ch Tekna Renault Captur 1.3 TCE 130 ch Intens Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 16,7 /20 16 /20 Explication des critères de notation

Budget : avantage Juke

Même si nos deux rivaux ne sont séparés que par moins de 200 € au moment de l’achat, la supériorité du Juke, vu précédemment dans les aspects économiques se vérifie aussi question budget. Nissan peut se prévaloir en effet d’une cote attendue supérieure à celle de Renault et il en est de même de la garantie de Juke avec 3 ans ou 100 000 km alors que le Captur doit se contenter d’une basique de 2 ans/kilométrage illimité.

Pour tous les autres critères, le Captur et le Juke sont à égalité, c’est donc un succès pour le Juke.