Non, les vanlifers ne sont pas si âgés que l'on croit

Les conducteurs de camping-cars ou de fourgons sont-ils tous des retraités ? Ça, c’était avant. « Avant le Covid, c’est vrai que nos principaux clients étaient des best agers » comme Raphael Meese désigne pudiquement les sexagénaires. « Depuis, un maximum de nos utilisateurs ont entre 25 et 35 ans ». Et l’homme sait de quoi il parle. Il a fondé CamperDays en 2014 en Allemagne et s’est implanté en France cinq ans plus tard. Aujourd’hui, il est le leader de la location de maisons roulantes et, rien que dans l’hexagone, il dispose d’un parc de 3 000 unités.

« On est présent dans la plupart des pays d’Europe et, avec nos partenaires, aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Nous pouvons compter sur un parc de 40 000 camping-cars. » Une sacrée expansion pour la start-up qui fête ses dix ans cette année.

Mais elle a réellement décollé, et pas seulement en France, après la pandémie. « En 2020, nous avons observé une hausse de 80 % de nos locations. Et depuis, ça continue » En tout, son entreprise a vu ses chiffres grimper de 700% en l’espace de quatre ans. Et pas vraiment à cause des best agers.

Le camping-car synonyme de virée entre copains

Les clients de CamperDays ont rajeuni en l’espace d’un an. Ce sont souvent des jeunes qui ont un bon job et viennent d’entamer leur vie professionnelle. Ils louent, pour 70 % d’entre eux, des fourgons aménagés et partent, en moyenne à trois, pour des escapades en long week-end en France. « Car une location coûte tout de même entre 100 et 200 euros la nuit, et il faut rajouter l’essence, le péage et le prix des emplacements de stationnement». Une virée, et des frais, qu’il vaut mieux partager entre copains.

Ce phénomène de rajeunissement, que Raphael Meese attribue à la mode de la vanlife qui a explosé en 2021, il l’a constaté dans tous les pays ou CamperDays est présent. « En Italie, aux Pays bas, au Portugal ou en Allemagne, le phénomène est similaire». Du coup, il a adapté sa plateforme, en tentant de lui donner un look un peu plus proche des goûts de ses nouveaux clients. Dans le petit film de présentation du site, aucun comédien n'est âgé de plus de 35 ans.

Mais ces junior agers resteront-ils ses clients en vieillissant ? Après l’âge des copains viendra celui de la famille. Mais s’ils renoncent aux fourgons, le patron de l’entreprise de location a la solution pour eux, puisqu’il loue des modèles de camping-cars susceptibles d’accueillir jusqu’à 4 adultes et deux enfants.