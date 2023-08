Non, Mercedes ne reproduira pas l'erreur du pick-up Classe X

Nos confrères de la publication australienne Drive rapportent sur la toile le propos de Marion Friese à l'occasion d'une discussion au sujet de l'avenir du label Classe X chez Mercedes. La responsable marketing du département van répond dans cette interview au sujet du pick-up qu'il n'est pas question de reproduire les mêmes erreurs que par le passé.

Des fans manifestent aujourd'hui encore leur attrait pour ce véhicule en Australie. Malheureusement pour eux, ils ne pèsent pas lourd à l'échelle du marché mondialisé des véhicules à benne. Marion Friese répond face à ce constat : "Mercedes n'a aucun projet en ce sens même si nos équipes surveillent de près les attentes et besoins des clients. Pour le moment, nos clients ne demandent pas de pick-up sur la base de nos véhicules actuels. Mais, comme nous l'avons vu, le segment des pick-up est un segment énorme. Nous resterons donc à l'écoute de notre clientèle pour voir ce que l'avenir nous réserve."

Le Mercedes Classe X, un modèle sorti trop vite ?

Pour rappel, la production du Mercedes Classe X débutait en 2017 sur la base d'un Nissan Navara. La marque tentait la recette du véhicule rebadgé avec quelques éléments de finition en plus et un moteur spécifique mais cela n'a pas pris. La grille des tarifs placée bien plus haut que celles des généralistes ne convainquait pas. Seuls 15 300 exemplaires trouvaient preneur en 2019 sur le marché mondial. De quoi arrêter sa carrière rapidement en 2020.