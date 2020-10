Nouveau Hyundai Tucson : à partir de 29 900 €

Si certains sont frileux en matière de design aux restylages ou aux changements de génération, que dire de Hyundai ! Le constructeur coréen a fait preuve d'audace pour renouveler son Tucson, qui arrive à la commande en France. Pour l'heure, seulement trois motorisations sont au programme avec deux thermiques à microhybridation et un hybride "simple", sans recharge.

Le bloc diesel de 136 ch, bien connu au sein du groupe Hyundai/Kia, est reconduit mais avec l'aide d'un réseau électrique en 48V avec alternodémarreur. Cette version sera proposée au choix en boîte manuelle ou en automatique à double embrayage et sept rapports. Une transmission automatique que l'on retrouve sur un tout nouveau bloc essence 1.6 T-GDI de 150 ch (lui aussi à microhybridation), qui, on le parie, se retrouvera bientôt (et même très rapidement) sous le capot d'autres autos du groupe, y compris chez Kia. La particularité de cette variante essence est d'être également associée à la toute nouvelle boîte manuelle "intelligente" à commande d'embrayage pilotée.

Le dernier moteur est un hybride de 230 ch non rechargeable, qui sera plus tard rejoint par une variante hybride rechargeable de 260 ch.

Trois niveaux de finitions sont au catalogue :

Creative - Instrumentation digitale 10,25’’, aide active au maintien et suivi de voie, feux et limiteur de vitesse intelligents, aide au stationnement arrière, du système multimédia avec écran 8’’ et comptabilité Apple CarPlay & Android Auto.

Intuitive - Eclairage Led, accès et démarrage mains libres, chargeur sans fil, système multimédia avec écran 10,25’’, navigation et services connectés Bluelink, surveillance des angles morts et jantes alliage 18 pouces.

Executive - Assistance active à la conduite sur autoroute, commande à distance de sortie de stationnement (Hybrid 230), régulateur de vitesse intelligent, sièges avant électriques et ventilés, sellerie cuir, toit ouvrant et le système audio premium.

Prix Hyundai Tucson (2021)

Tucson 1.6 CRDi 136 ch : à partir de 37 800 € (finition de base : Creative)

Tucson 1.6 T-GDI 150 ch : à partir de 29 900 € (finition de base : Intuitive)

Tuson hybride 230 ch : à partir de 34 100 € (finition de base : Intuitive)

L'écart de prix entre diesel et essence/hybride est ici important, d'autant plus que la variante diesel débute par la finition d'entrée de gamme Creative. Clairement, ici, Hyundai compte "dissuader" ses clients d'opter pour le diesel et de les diriger plutôt vers l'hybride.