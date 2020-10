Nouveau trimestre positif pour Tesla

Tesla semble s'installer un peu plus dans la zone "verte" au niveau bilan comptable avec un nouveau trimestre positif, et une rentabilité à 331 millions de dollars (+ 131 % par rapport au troisième trimestre 2019). Certes, c'est toujours peu si l'on fait le rapport avec le chiffre d’affaires (8,7 milliards de dollars), mais c'est en progression depuis quelque temps, malgré une année 2020 difficile pour tout le monde. Tesla, en tout cas, a plutôt bien passé le premier orage du Covid 19 puisque ses ventes ont encore progressé au troisième trimestre. Suffisant pour atteindre le demi millions d'immatriculations au 31 décembre ? Cela reste encore à prouver, d'autant plus que l'offre concurrente s'étoffe et que les groupes "historiques" reprennent du poil de la bête actuellement, ce qui diminuera fatalement la croissance des ventes de Tesla à court et moyen terme, notamment sur les marchés matures.

Tesla doit malgré tout rester vigilant. Sur les 331 millions de dollars dégagés, il y a une part non négligeable des fameux crédits CO2 vendus à d'autres groupes automobiles tels que FCA.

La rentabilité et les marges de Tesla pourraient également nettement changer à moyen terme puisque petit à petit, la part des modèles "compacts" grossit dans les bilans comptables. Actuellement, les Model 3 et Y représentent 89 % des ventes du constructeur, alors que ce sont surtout les Model S et X qui rapportent le plus de bénéfices. Le Model Y est toutefois une bonne recette pour Tesla puisque les marges réalisées sur le SUV sont plus grandes que sur la Model 3, les deux autos partageant la plupart de leurs pièces... alors que le Model Y est vendu à un tarif sensiblement plus élevé.