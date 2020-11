Nouveau Volkswagen Caddy : prix à partir de 28 600 €

En réponse à

Ne pas acheter du wv, pas fiable !

Les moteurs tdi ne font pas plus de 20.000km et ne parlons pas des essences ! Pas plus de 10.000km

Idem pour les turbos ! Ne pas dépasser les 3000tr/min ! Sinon il s'ejecte du compartiment moteur..

Par contre le plastique est bon.. Très bon même ! Il résiste aux tirs de chars et aux mines antis personnels !

Pour le freinage.. Prévoyez un trou dans le plancher juste avant les pédales, afin de pouvoir y passer vos pompes pour aider à ralentir !

Mais ça reste une bonne affaire à -92%