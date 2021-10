Nouvelle Chevrolet Corvette : elle arrive en France

Chevrolet n'a jamais réellement disparu d'Europe. Malgré le retrait prononcé il y a déjà de nombreuses années, la marque au noeud papillon garde une présence discrète sur le Vieux Continent aux côtés de Cadillac, notamment pour écouler des Corvette et Camaro. Justement, la nouvelle Corvette C8 arrive à la commande en France, et non pas via un importateur qui prendrait au passage une belle marge, mais de manière bien officielle, avec une homologation "constructeur".

La gamme est aujourd'hui connue avec deux niveaux de finition : LT2 et LT3. Le second est finalement presque anecdotique puisqu'il ne rajoute pas grand-chose au LT2. Ce dernier dispose d'une liste d'équipements longue comme le bras, bien différente des finitions d'accès proposées aux Américains. Chevrolet a voulu faire simple avec une auto déjà très équipée.

A ce niveau de prix, la Corvette n'a une nouvelle fois aucune concurrence. Elle est presque deux fois moins chère qu'une Audi R8 V10, certes nettement plus puissante, mais c'est bel et bien la seule offre à moteur central arrière aussi accessible, en attendant la Lotus Emira, qui devrait débuter à plus de 100 000 €.

