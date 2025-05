Il y a du changement dans l’habitacle pour la Corvette de 2026, et une Zora cabriolet en essai.

La dernière génération de Corvette (C8) a pour particularité de disposer d’un V8 en position centrale arrière. Cette auto a été la cible de quelques petites critiques concernant son ergonomie. Il se trouve que sur la console centrale, un mur de boutons bloque l’accès et la vue, pour le passager, à la console centrale, mais aussi à l’écran d’infodivertissement.

Afin de résoudre le problème, les designers de chez GM se sont décidés pour 2026, de supprimer purement et simplement ce mur de boutons pour doter la Corvette C8 d’un nouvel ensemble tableau de bord/console centrale. Nos chasseurs de scoop ont d’ailleurs pu prendre de nombreuses photos de l’intérieur de cette auto modifiée.

Une console centrale remaniée

À la place du mur de boutons, on trouve une poignée de maintien qui est écranchée et permet au passager de placer son smartphone sur le chargeur à induction. La Corvette repensée qui arrivera à la mi-2026 dispose également d’un nouvel écran d’infodivertissement plus grand dont les contours sont plus fins. Positionné plus haut et plus verticalement il est désormais bien visible par le passager. Enfin, à la gauche du bloc d’instrumentation numérique on trouve un nouvel écran. Celui-ci affiche différentes données du véhicule (température du moteur, de l’huile…). Ce troisième écran devrait être configurable.

Une rangée d’interrupteurs sous l’écran

Ce n’est pas tout, puisque la console centrale accueille désormais deux porte-gobelets au lieu d’un vide-poches doté d’un couvercle. En dessous de l’écran d’infodivertissement, on trouve toute une rangée de boutons, dont ceux de la climatisation et quatre boutons qui pourraient être paramétrables par le conducteur. De plus, en même temps qu’ils ont photographié l’intérieur d’une C8 au travers de la vitre passager, ils ont également surpris la nouvelle Corvette Zora dans sa version cabriolet.

Le cabriolet Zora enfin sur la route

La Corvette Zora, du nom du célèbre ingénieur Zora Arkus-Duntov devrait être la plus énervée de toutes les Corvette produites. Par rapport à la Corvette ZR1 au V8 de 1 064 ch, la Zora disposera en plus d’un système hybride (emprunté à la Corvette E-Ray) qui pourrait lui donner une centaine de chevaux supplémentaires. Pour le moment, les seuls prototypes observés étaient des coupés Corvette Zora, la présence de la version cabriolet de la Zora en essai confirme que la Zora existera bien en deux carrosseries.