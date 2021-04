Nouvelle Dacia Sandero : 2 étoiles seulement au crash-test Euro NCAP

L'organisme indépendant Euro NCAP vient de publier de nouveaux résultats de crash-tests, dont un très attendu : celui de la nouvelle Dacia Sandero. Mauvaise nouvelle pour la marque : la troisième génération de sa citadine n'a eu que deux étoiles. Certes, le spécialiste du low-cost ne s'attendait pas à avoir la note maximale de cinq étoiles ! Mais l'objectif était d'en avoir au moins trois, une note dans la moyenne susceptible de rassurer la clientèle.

Sans surprise, la voiture est plombée par l'absence d'équipements dernier cri. Or, Euro NCAP a régulièrement fait évoluer sa notation pour accorder plus de points à la présence et à l'efficacité des aides à la conduite, notamment le freinage d'urgence.

Si la Sandero a bien gagné un freinage d'urgence automatique, celui-ci ne fonctionne que face aux voitures. Il n'y a pas de détection piétons et cyclistes. La Dacia est donc grandement pénalisée, avec de petits scores pour les parties "protection des usagers vulnérables de la route" et "équipements de sécurité", avec seulement 41 et 42 %. Il faut tout de même souligner un bon point : face aux voitures, le freinage d'urgence de la Sandero a bien fonctionné.

Dans les catégories plus traditionnelles, la Dacia est aussi à la peine, avec toutefois largement la moyenne. Elle a ainsi eu le score de 70 % pour la protection des adultes. La protection du torse des occupants avant est cependant moyenne en choc frontal. Et en cas de choc latéral, la tête du conducteur est en danger.

Pour la protection des enfants, le score est de 72 %. Là aussi, la Sandero perd des points à cause de l'équipement, avec l'absence de fixation Isofix/I-Size à l'avant. Mais Euro NCAP a par ailleurs jugé mauvaise la protection des plus grands enfants en cas de choc frontal.

Avec deux étoiles, la Sandero peut-elle être considérée comme une voiture dangereuse ? Évidemment non ! La voiture assure l'essentiel pour protéger correctement ses occupants. Le résultat, fortement lié à l'équipement, est clairement acceptable vu le positionnement tarifaire.