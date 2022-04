Nouvelle Ford Mustang : est-ce elle ?

Ford prépare la septième génération de la Mustang. Le véhicule a déjà été surpris en séance de mise au point par notre chasseur de scoops, avec toutefois un lourd camouflage. Il reste quelques mois à attendre avant la présentation, qui pourrait avoir lieu en fin d'année lors du Salon de Los Angeles. La commercialisation est prévue en 2023.

Mais on pourrait déjà avoir sous les yeux le visage de la prochaine Mustang, grâce à cette photo d'un exemplaire sans aucune protection au niveau de la proue, publiée par le site "Ford Authority" puis éclaircie.

Si c'est bien la future Mustang, le design sera placé sous le signe de l'évolution. Ford a pris des risques par le passé avec sa célèbre sportive, mais ce ne sera pas le cas cette fois. Il y a toujours de fines optiques et une calandre en trapèze. Avec toutefois un goût plus prononcé pour les angles, ce qui renforce le côté agressif de la face avant.

Les formes plus anguleuses se retrouvent dans le bouclier. Les divers éléments sont moins espacés, ce qui donne une impression d'un visage plus chargé visuellement. Mais il faudra évidemment attendre la présentation officielle et de bonnes images pour se faire un avis définitif.

Le changement devrait être plus important dans les entrailles, car ce sera assurément la première Mustang à électrifier ses moteurs. Elle pourrait commencer par de l'hybride simple avant d'oser le 100 % électrique.