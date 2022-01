Scoop - La future Ford Mustang aperçue avec sa carrosserie définitive

L'industrie automobile connaît de grands changements… mais la Mustang est et sera toujours là. Ford prépare la prochaine génération de son icône, née en 1964. L'un de nos chasseurs de scoops vient de débusquer l'un des premiers véhicules avec la carrosserie définitive, l'étape qui suit celle des mulets (ces prototypes du nouveau modèle déguisé avec la carrosserie de l'ancien).

Toutefois, le camouflage est encore bien épais ! Difficile donc de se faire une idée du design, qui forcément évoluera par petites touches. Il n'est plus question de faire une rupture marquée entre deux générations. On retrouvera donc les grandes lignes de la silhouette. On voit par exemple ici le long capot qui plonge vers la calandre. Les optiques pourraient être plus fines. À l'arrière, la signature à trois bandes lumineuses sera assurément conservée.

Les évolutions seront plus marquées sous le capot. Si la prochaine Mustang conservera un incontournable V8, elle devrait aussi oser l'électrification. L'option la plus plausible pour commencer sera l'hybride. De l'autre côté de l'Atlantique, le célèbre pick-up F-150 existe avec un V6 3.5 associé à un moteur électrique, pour une puissance de 430 ch. On se dit que cet ensemble pourrait être utilisé pour la Mustang. Par la suite, une Mustang 100 % électrique n'est pas exclue, d'autant qu'il existe déjà le SUV Mach-E.

La prochaine Mustang sera dévoilée au plus tôt fin 2022, avec une arrivée dans les concessions américaines en 2023. L'Europe suivra, servie à temps pour les 60 ans du mythe.