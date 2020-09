Objectifs CO2 dans l'automobile : ça pourrait sérieusement se corser

Déjà accablés par des objectifs pour certains presque irréalistes, les constructeurs vont devoir faire face à un durcissement des chiffres à atteindre en matière de réduction des émissions de CO2 d'ici 2030. C'est en tout cas ce que souhaite mettre en place la Commission européenne : jusqu'à aujourd'hui, le grand objectif était - 40 % de CO2 en 2030 par rapport aux valeurs de 1990. Cela devrait changer puisque l'UE devrait, dans la semaine prochaine, dévoiler un nouvel objectif pour 2030, avec un chiffre passant entre 50 et 55 % par rapport à 1990.

Evidemment, cela concerne les constructeurs automobiles qui, pour la plupart, mettent la marche forcée vers l'hybridation rechargeable pour tenter de baisser les moyennes de CO2 "facilement" à l'homologation, dans l'attente de voir des millions de véhicules électriques immatriculés. Mais nous n'en sommes pas là, et l'on voit aujourd'hui à quel point produire des voitures 100 % électriques pour le plus grand nombre est compliqué : du côté de la production, d'abord, avec des contraintes énormes, et du côté du client, ensuite, avec les sempiternelles histoires de recharge, notamment pour les personnes vivant en appartement.

Concrètement, un tel durcissement impliquerait un changement des objectifs personnels des constructeurs dès l'année prochaine, alors que certains sont déjà en retard. De plus, il amènerait encore un peu plus vite la mort de la voiture à moteur thermique, déjà sur la voie de la disparition. Mais cela se fera en vitesse accélérée si l'on passe d'un - 40 à un - 55 % d'ici un peu moins de 10 ans.