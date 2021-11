Odopass : un coup de pouce pour les acheteur… et les vendeurs

Lancée juste avant l’été, Odopass, application gratuite disponible sur App Store et Google Play, a pour vocation d’aider les acheteurs de voitures d’occasion à connaître l’historique détaillée du ou des véhicules qui les intéressent. Pour les vendeurs, c’est également un bon moyen de mettre en valeur les antécédents de leur auto.

Ces derniers ont la possibilité de créer, sans aucun frais, un dossier en ligne où ils indiqueront tout le passé de leur voiture : nombre de propriétaires, caractéristiques (des données préremplies grâce à l'immatriculation, comme sur le site gouvernemental Histovec), entretien (avec la possibilité de scanner les factures en leur possession)… Ils pourront également obtenir, en option contre 7,99 € par mois, un indicateur de la demande du marché pour le modèle qui les concerne et obtenir sa valeur marché "en temps réel". Ce sont ensuite eux qui décideront des personnes avec lesquelles ils partageront ces informations.

De leur côté, les acquéreurs potentiels n’auront également aucun frais à débourser, sauf s’ils optent pour le pack Odopass Premium à 7,99 € / mois. Ce dernier leur permet d’accéder à une cotation très précise du véhicule visé mais également de profiter d’une protection juridique durant 12 mois, afin de se prémunir d’éventuels litiges avec le vendeur. De plus, jusqu’au 31 décembre, cette option intègre un stage de récupération de point et un diagnostic gratuit à effectuer dans le réseau Norauto.

L’avis de Caradisiac : ces applications qui facilitent et sécurisent les relations entre vendeur particulier et acheteur n’ont que du bon. Dans le cas d’Odopass, aucune information à usage commercial n’est revendu à des partenaires, l’application ne se rétribuant que sur la vente des services annexes optionnels. Un outil donc plus complet qu'Histovec, qui deviendra incontournable si le nombre d’utilisateurs croît rapidement.