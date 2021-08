Officiel : il y aura un contrôle technique pour les voitures sans permis

En réponse à

Vrai que le côté une taxe de plus n'est pas la bienvenue , pour le reste globalement les deux roues sont très bien entretenue et niveau accidentologie le % lier à un défaut technique est ridicule , en sachant que beaucoup d'utilisateurs de deux roues ce sortent tout seul , ou via un tiers , de même que le gasoil , graviers aux sols .

En fait en plus de la taxe ça doit être surtout pour contrôler les échappements ...