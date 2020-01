Officiel : le Hummer de retour en électrique

Une révolution silencieuse. C'est avec ces mots que la renaissance de Hummer a été officialisée. Avec toutefois une différence : ce ne sera plus une marque à part entière dans la galaxie General Motors, mais un véhicule de la marque GMC. Sa particularité sera d'être 100 % électrique.

La marque en donne un avant-goût avec une petite publicité qui sera diffusée pendant le Super Bowl, la finale du championnat de football américain ce week-end. On aperçoit la calandre du véhicule, avec une bande lumineuse au niveau des lettres du logo, entre les fines optiques. Ce teaser confirme que le Hummer EV gardera un look rectangulaire. GMC annonce déjà une puissance de 1 000 ch et un 0 à 100 km/h réalisé en à peine plus de 3 secondes. Le véhicule sera dévoilé le 20 mai prochain et disponible à l'automne 2021.

La marque Hummer était née en 1992 avec la commercialisation du H1, version civile du véhicule militaire Humvee. Son modèle le plus emblématique a été le H2, rapidement devenu incontournable dans les clips de rap. Hummer était ensuite encore descendu en gamme avec le H3. Mais les déboires financiers de GM à la fin des années 2000 ont eu raison de la marque. GM avait essayé de revendre Hummer à des Chinois, sans succès. Au moins, elle a gardé le label pour mieux s'en resservir.