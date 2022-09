Opel prépare un crossover, un mélange de berline et de SUV qui sera électrique

La marque à l’éclair n’a jamais aussi bien porté son nom depuis qu’elle veut passer au tout électrique en 2028. S’il lui reste un peu plus de cinq ans pour parvenir à cet objectif, la marque allemande commence d’ores et déjà à annoncer l’arrivée de futurs modèles électriques. Le premier d’entre eux répondra au nom de Manta, comme celui du coupé Opel Manta qui a été commercialisé de 1970 à 1988. Un coupé qui a été remis sur le devant de la scène par Opel l’an dernier, lorsque la firme allemande a présenté l’Opel Manta GSe ElektroMOD, une Opel Manta revisitée par Opel qui s’était vu greffer un moteur électrique de 147 ch et des éléments de design modernes. On pensait alors que la marque allait créer un nouveau coupé Manta, il n’en est rien.

Jusqu’à 700 km d’autonomie

Le futur modèle Opel Manta affichera cependant une allure de coupé, mais celle d’une berline, SUV coupé à cinq portes, un sacré mélange. Comme Peugeot qui lance le Peugeot 408, Opel aura aussi son crossover, mais à la différence du modèle français qui reprend la base de la Peugeot 308, le modèle allemand utilisera la nouvelle plateforme modulaire STLA Medium, une base technique capable de recevoir des électromoteurs d’une puissance comprise entre 170 et 245 ch et des batteries de 87 à 104 kWh pour une autonomie approchant les 700 km. Il n'y aura pas de moteurs thermiques dans le compartiment moteur du SUV Opel Manta-e, uniquement de l’électrique. Ce modèle devrait avoir d’autres cousins chez Stellantis puisque la future génération de DS 7, un inédit SUV coupé DS et un SUV chez Lancia emprunteront la même base et les mêmes électromoteurs.

Stellantis accélère dans le numérique

Ce nouveau modèle qui arrivera en 2025 bénéficiera des derniers progrès de la technique en matière d’équipements high-tech. Il pourra d’ailleurs compter sur la nouvelle architecture logicielle STLA Brain qui intégrera la commande vocale et les services de paiement permettant à Opel de proposer à ses clients des abonnements, des mises à jour trimestrielles… Stellantis parle aussi de partage de données en ligne (entretien, itinéraire…), à condition que le conducteur soit d’accord. Stellantis s’est tourné vers des partenaires BMW, Foxconn, Wymo… pour accélérer sa transformation numérique, afin de réaliser plus rapidement des progrès dans l’intelligence artificielle, la conduite autonome. D’ailleurs, l’Opel Manta-e devrait bénéficier d’un système de conduite autonome sophistiqué.

Connecté au monde entier

Grâce à un grand empattement, l’Opel Manta-e accueillera très confortablement cinq adultes dans son habitacle qui devrait recevoir de larges écrans numériques reliés au Cloud afin de pouvoir bénéficier d’applications diverses et variées permettant au conducteur et à ses passagers d’être totalement connectés. Avec cette nouvelle auto et son projet d’électrification, Opel voit grand puisque la marque allemande veut se relancer sur le marché chinois. Un marché difficile, mais qui est le plus grand marché automobile du monde et sur lequel, Opel pense avoir son mot à dire.

Le futur SUV Opel Manta-e en dix points

Crossover (berline, SUV, coupé), cinq portes, cinq places

Plateforme STLA Medium

Arrivée prévue en 2025

Production à Melfi en Italie

Véhicule 100 % électrique

Puissance des électromoteurs : de 170 à 254 ch

Autonomie : 700 km

Cousin technique des futurs DS 7, SUV coupé DS, SUV Lancia

Possibilité quatre roues motrices avec deux moteurs électriques

Tarif : à partir de 60 000 €*

*Estimation