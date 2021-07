Il existe de nombreuses façons de faire chanter le passé en matière automobile, et l’une des plus en vogue actuellement consiste à pratiquer le retrofit, qui consiste à doter d’un moteur électrique un modèle de collection.

Une autre tendance lourde du moment s’appelle le restomod, et se traduit par la greffe d’éléments ultramodernes (feux, écrans, roues, etc.) sur des modèles anciens à qui l’on donne ainsi une apparence et des prestations plus actuelles.

Bien sûr, on peut tout à fait combiner ces deux façons de faire. C’est exactement la voie choisie par Opel, qui a dévoilé au mois de mai l’Opel Manta GSE ElektroMod, une version modernisée et électrifiée du fameux coupé Manta, l’un des petites sportives-stars des années 70.

Un projet initié en mai 2020 par une équipe de designers de la marque au blitz, et qui s’est achevé au printemps avec le véhicule que nous découvrons ensemble aujourd’hui.

dailymotion Présentation vidéo - Opel Manta GSE ElektroMod : ceci n’est PAS un concept-car

Sur la base d’une Manta de 1973, les équipes d’Opel, menées par Pierre-Olivier Garcia, le Français qui y occupe le poste de Global Brand Designer et que nous avons interviewé à l’occasion de cette présentation, ont donc imaginé un véhicule répondant aux critères de l'époque, que nous vous détaillons dans la vidéo accompagnant cet article ainsi que dans les photos ci-dessous :

Reste à savoir si la Manta GSE ElektoMod franchira, d’une façon ou d’une autre, le cap de la production en série, ou si les contraintes financières industrielles scelleront son destin, à l’image de qu’il s’est passé avec le très apprécié concept Peugeot e-Legend. Premiers éléments de réponse dans notre vidéo…