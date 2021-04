En réponse à

Oui et non ... Oui, c'est cher vu les performances annoncées et les contraintes aussi. Les batteries sont dans le coffre et au niveau du moteur. Où mettons-nous des bagages ? ou des courses ? ou n'importe quoi qui rentrait dans la version thermique ?

Non si la transformation comprend un "vrai" retrofit et pas juste le remplacement du moteur par un électrique et des batteries. Sans trop se mouiller, le poids du véhicule doit être plus élevé qu'en thermique, donc si dans les 20 000 €, il y a remplacement des suspensions/amortisseurs, du système de freinage, de la boîte de vitesse, mise à jour de la carte grise, homologation en bonne et due forme, ça coûte cher ! Peut-être pas 20 000 € mais sans doute 10 ou 15 000 €