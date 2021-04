La Peugeot 504 convertie à l'électrique

REV (Retrofuture Electric Vehicle) a vu le jour en 2019 en France. Cette entreprise, spécialisée dans la conversion de véhicules anciens à l'électrique, est une création d'un personnage déjà bien ancré dans la mobilité électrique : Arnaud Pigounides, qui a plusieurs casquettes, puisqu'il est aussi co-président de l'AIRe, (Acteurs de l'Industrie du Retrofit électrique).

Retrofuture dispose d'un catalogue découpé en plusieurs catégories : petites voitures, véhicules plaisirs, utilitaires et performance. A chaque fois, le client peut choisir deux types de configuration. La première avec un véhicule de base déjà acquis, et la seconde en laissant Retrofuture chercher et acheter la voiture donneuse.

Le catalogue Retrofuture accueille aujourd'hui la Peugeot 504. Les chiffres de conversion sont les suivants : moteur de 82 ch, batterie de 30 kWh et 165 km d'autonomie. Si le véhicule donneur est fourni par le client, seule la transformation est facturée (20 000 €). Mais si le client désire laisser faire totalement Retrofuture, il faut rajouter l'achat d'une 504 coupé, ce qui fait grimper la facture à 32 000 €, hors éventuelles options retenues.

Retrofuture rappelle par ailleurs qu'il est possible de bénéficier d'aides publiques, pouvant aller jusqu'à 6000 €, pour la conversion d'un véhicule électrique.