Rétrofit : quelles sont les meilleures voitures de collection à convertir à l’électrique ?

La conversion électrique ou « rétrofit » dans le jargon désigne l'opération mécanique qui consiste à remplacer le moteur thermique d'un véhicule, essence ou diesel, par un moteur électrique et ses batteries. C'est une intervention normalement interdite, puisqu'il est normalement illégal de changer le « carburant » de son véhicule, mais qui est devenue autorisée depuis le 4 avril dernier et la publication d'un décret au Journal Officiel.

Bien évidemment, les règles sont strictes : les véhicules doivent appartenir aux catégories L (motos ou cyclomoteurs), M (au moins quatre roues et destinés au transport de passagers) et N (camionnettes et camions) mais aussi avoir plus de 5 ans mais sans avoir une carte grise collection. De plus, les installateurs, agréés, doivent utiliser des kits homologués par l'UTAC qu'ils se chargeront ensuite d'installer sur différents véhicules, ce qui permettra aux propriétaires de pouvoir refaire leur carte grise. Si vous pensiez le faire vous-même sur votre vieille Titine comme un hobby du week-end, c'est donc raté.

Mais ça n'est pas tout : vous pouvez aussi faire une croix définitive sur vos rêves de dragster électrique sur base de 2 CV à moteur de Tesla, la puissance du moteur électrique ne pourra pas dépasser celle du thermique d'origine. Cela peut paraître décevant à première vue mais le couple instantané devrait à lui seul changer radicalement l'expérience de conduite. Enfin, pas question non plus de lester votre ancienne d'énormes batteries, la masse finale ne doit pas varier de plus de 20 % celle d'origine, pour ne pas mettre trop à mal rigidité du châssis, suspensions et freins, tout comme sa répartition entre les deux trains de roue, pour préserver l'équilibre générale.

La question qui devrait maintenant vous brûler les lèves est : combien cela coûte ? Cher. Très cher. Certains installateurs annoncent un prix plancher de 5 000 €, ce qui met déjà en concurrence les conversions avec les moins chères des Mitsubishi i-Miev, Citroën C-Zéro et Peugeot iOn en occasion, mais dans la réalité, ce serait bien plus élevé. Rétrofuture, l'un des fers de lance français, fixe en effet son premier tarif à 19 990 € pour une Mini, Fiat 500 ou Renault Twingo de première génération et monte jusqu'à plus de 60 000 € pour une Porsche 911, un Range Rover ou une Rolls Royce. Certes, cela comprend le véhicule de base - la conversion d'un véhicule que vous amènerez vous-même ne sera possible qu'à partir de 2021 – mais la moins chère des voitures électriques neuves sur le marché français, la Skoda Citigo-e iV, s'affiche à partir de 21 600 € et une Tesla Model 3 à partir de 49 600 €. Sans compter que 6 000 et 3 000 € de bonus de l'Etat peuvent être déduits de la première et de la seconde, le rétrofit devrant aussi avoir droit à ce coup de pouce économique, mais on ne sait pas encore quand ni quel sera le montant.

Peu de latitudes et dispendieux, pourquoi donc, au final, se lancer dans une telle aventure ? Pour de nombreuses raisons, toutes plus ou moins discutables. D'abord, d'un point de vue purement écologique, par rapport à la production complète d'une voiture électrique, c'est une forme de recyclage partiel qui générera bien moins d'émissions. Cependant, ces dernières impliquées dans la fabrication du groupe motopropulseur lui-même nécessiteront ensuite d'effectuer un certain nombre de kilomètres pour être outrepassée par celles liées à la consommation du moteur thermique dont votre voiture était précédemment dotée, la distance variant évidemment drastiquement entre un 1.0 BMC A-Series de Mini Cooper et un V8 six-trois-quarts suralimenté de Bentley Turbo R.

Au final, le rétrofit sera donc probablement surtout motivé par l'envie d'avoir quotidiennement le plaisir de rouler dans une ancienne sans en avoir les désagréments liés à la fiabilité ou aux restrictions de circulation ou simplement de rouler dans un véhicule différent.

Si vous êtes toujours motivé par troquer la pompe de Sans-Plomb avec additif contre la prise 220V, la question logique suivante est : ma voiture ne va-t-elle pas perdre toute sa valeur si je la dénature ainsi ? Et la réponse est : pas si vous vous tournez vers les meilleurs ateliers de conversion, ceux-ci pouvant garantir un éventuel retour aisé à l'origine en limitant au strict minimum les altérations définitives réalisées lors de la transplantation.

Mais, si vous n'avez pas déjà dans le fond de votre garage une ancienne prenant la poussière, héritage d'un oncle lointain ou en attente d'une pièce capitale mais plus produite, vers quelles voitures anciennes et/ou de collection faut-il se tourner pour une conversion électrique satisfaisante ? Nous vous en avons fait une sélection dans les pages qui suivent en les rangeant dans plusieurs catégories, que la transformation soit logique pour des raisons pratiques, mécaniques ou philosophiques.