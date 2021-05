Opel dévoile les premières images de la Manta électrique

Après les croquis, voici les images définitives d'une Manta très spéciale. Opel dévoile en effet la Manta GSe Elektromod, déjà annoncée récemment, mais confirmée aujourd'hui avec ces clichés d'une voiture très fidèle à l'esprit original.

La Manta, c'est plus d'un demi-siècle d'histoire pour Opel qui s'est replongé dans ses archives afin de coller à la première génération, lancée en 1970. Et il est vrai que les proportions et le profil sont parfaitement représentatifs. Sauf, peut-être, au niveau des jantes (17 pouces) qui semblent un peu trop grosses pour la frêle Manta.

Opel s'est tout de même permis quelques folies, notamment sur la face avant. Les doubles optiques rondes sont remplacées par des feux à LED en forme de boomerang. Cette signature, baptisée Pixel-Vizor, a inspiré les Mokka et Crossland actuels. Elle est elle-même étroitement liée... à la première Manta. Juste retour des choses, donc. Petite particularité, tout de même : la Manta GSe Elektromod peut "communiquer" avec un écran LED sur l'ensemble de la surface de la calandre en affichant du texte.

A l'intérieur, le classicisme des compteurs analogiques a laissé sa place au Pure Panel Opel. Les deux écrans sont tournés vers le conducteur, bien calé dans des sièges baquets qui sont hérités de l'Adam S. Vous aurez probablement remarqué la présence d'une boîte manuelle : elle est spéciale, puisque ses quatre rapports sont en fait trois vitesses et un dernier rapport qui sert de mode "boîte automatique".

Mécaniquement, aussi, Opel a voulu rester fidèle à la Manta d'origine. Le quatre cylindres CIH 1.9 de 105 ch dans sa variante la plus puissante est échangé contre un moteur électrique de 147 ch et 255 Nm. Que les puristes se rassurent, la Manta est toujours une propulsion. Les batteries de 31 kWh donnent droit à environ 200 km d'autonomie et se branchent via le chargeur embarqué de 9 kW.

Cette bien sympathique Manta électrique passera-t-elle le statut du showcar ? Opel ne le dit pas. Dommage.