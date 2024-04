Oui, cette BMW M2 fushia sort 715 chevaux

Conformément à l'exercice de la préparation automobile, les modifications mécaniques des tuners se traduisent généralement à l'extérieur par une présentation particulièrement démonstrative voire insolite. Cette BMW M2 retravaillée par le préparateur Manhart n'échappe pas à la règle avec un look visible de loin et un nouveau nom : MH2 GTR II.

L'auto reçoit un kit carrosserie très agressif sous tous les angles avec un bouclier largement ajouré, une signature lumineuse jaune, des ailes gonflées, des rétroviseurs en carbone, un diffuseur Alpha-N et un pare-chocs arrière bien gras. Des jantes forgées Raffa Wheels RFS-02 de 20 pouces à l'avant et 21 pouces à l'arrière signent l'ensemble couvert d'une peinture fushia et de finitions dorées. Détail encore plus étonnant : la voiture cumule un becquet de coffre et un aileron marqué MH2 GTR.

La partie la plus intéressante concerne la mécanique. Manhart porte sur cette auto la puissance du bloc six cylindres turbocompressé S58 à 715 chevaux pour 850 Nm de couple. Un résultat obtenu grâce à l'adoption d'une admission sur-mesure, de descentes de turbo revues, d'un échappement sport à valve aux quatre sorties noir mat, d'un catalyseur HJS et d'une reprogrammation moteur. Des amortisseurs KW sont aussi du lot. À bord, l'ambiance correspond au reste. Les places arrière sont sacrifiées pour un arceau de sécurité couleur Champagne tandis que les sièges avant gagnent des harnais Schroth. Le prix de la Manhart MH2 GTR II n'est pas communiqué mais nul doute qu'il se situe loin des 81 100 € (hors malus) requis pour une Bmw M2 de série.