Oui, Paint a permis la naissance d'une voiture capable de rouler à 390 km/h

Il y a trois décennies, un homme de 22 ans rêvait de lancer une marque de voiture de sport dont le concept reposait sur une auto légère équipée d'un moteur puissant en position centrale, deux sièges, un toit escamotable et une ligne à couper le souffle. Son nom : Christian von Koenigsegg. Et pour poser sur le papier ses premières idées, l'entrepreneur en devenir employait un logiciel très basique. Il s'agissait en effet de Microsoft Paint. Le constructeur suédois profite de son 30e anniversaire en 2024 pour dévoiler cette anecdote insolite.

Les images publiées sur les réseaux sociaux montrent les rendus en question. Plusieurs vues montrent de manière très claire les proportions de la première supercar de ses rêves. La publication dévoile une vue de dessus, une vue avant, et deux vues de droite avec et sans toit escamotable. Dès le départ, la voiture bénéficie de porte-à-faux réduits, de surfaces vitrées minimalistes, d'un moteur placé juste derrière les sièges et d'une ligne de toit basse. Le concept Koenigsegg CC emboîtait le pas quelques années en 1997 sur La Croisette à Cannes. 2002 marquait enfin une étape plus concrète avec le lancement officiel de la CC8S.

Pour mémoire, la Koenigsegg CC8S marquait les esprits avec un poids à vide de 1100 kilos seulement pour une puissance de 655 chevaux et un couple maximal de 750 Nm. Cette propulsion à boîte six vitesses abattait le 0 à 100 km/h en 3,2 secondes seulement avant d'atteindre une vitesse maximale incroyable pour l'époque de 390 km/h. Des prouesses réalisables grâce à son généreux moteur V8 d'origine Ford combiné à un compresseur. Une véritable légende passait devant elle en 2006 : la Bugatti Veyron.